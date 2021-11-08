8 ноября 2021, 17:37
Блогер закидал автомобиль яйцами и мукой ради контента
Новокузнецкий ютубер задумал снять яркое и поучительное видео про автохамов, которые не пропускают пешеходов. Но настоящего нарушителя решили не искать и «наказали» первого остановившегося перед «зеброй» водителя.
Дарья Климова Фото: kemerovo.tsargrad.tv
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Молодых блогеров быстро вычислили и доставили актера и оператора в отдел ГИБДД. Выяснилось, что «артисты» приехали в Кемерово из соседнего Новокузнецка. Сначала они отрицали инсценировку, но потом признались, что хотели снять контент для своего ютуб-канала. В отношении 23-летнего пешехода, бросавшегося яйцами и засыпавшего автомобиль мукой, составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ. Блогера оштрафовали на 1 000 рублей.
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