Блогера Гусейна Гасанова, пойманного пьяным за рулем, оштрафовали и лишили прав
Фото: somanyhorses.ru
Накануне мировой судья 177-го судебного участка района Раменки г. Москвы признал гражданина Гасанова Гусейна Саттар оглы виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Закон предусматривает по такому правонарушению штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Согласно решению суда, Гасанов должен уплатить 30 000 рублей штрафа и сдать права на 1,5 года. Напомним, ранее блогера уже лишали прав на 3 месяца за скрытые номера.
В автопарке Гусейна Гасанова много дорогих машин, среди которых три красных автомобиля: 650-сильный Lamborghini стоимостью порядка 17 млн рублей, 585-сильный Mercedes-Benz G-Class (19 млн рублей) и 624-сильный Rolls-Royce (27 млн рублей).
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