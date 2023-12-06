Блогера посадят в тюрьму: он угробил самолет ради лайков

Ранее мы писали Блогер лишился лицензии пилота после этого безумного видео (все ради лайков) Федеральное управление авиации (FAA) США аннулировало летную лицензию у бывшего олимпийского чемпиона по сноуборду ... Читать далее

Инцидент произошел 24 ноября 2021 года в горах Калифорнии. 30-летний блогер Тревор Джейкоб опубликовал видео, рассказывающее, как едва не погиб из-за внезапного отказа двигателя самолета Taylorcraft BL65. Камеры, закрепленные на самом Треворе и на самолете, запечатлели авиакатастрофу крупным планом. Если раньше ролики Джейкоба на ютубе не набирали более 60 тысяч просмотров, но это видео стало вирусным и собрало 4,4 млн зрителей. Заинтересовались инцидентом и в Федеральном управлении авиации. Изучив запись, эксперты пришли к выводу, что катастрофа постановочная.

Следователи выяснили, что блогер заблаговременно надел спортивный парашют, хотя в предыдущих видео этого не делал. Находясь в самолете, Джейкоб открыл дверь до того, как заявил, что двигатель вышел из строя, он не пытался связаться с диспетчерской службой после заявленного отказа и не пытался перезапустить двигатель или найти безопасную зону для посадки. В итоге, Федеральное управление авиации (FAA) США аннулировало летную лицензию Джейкоба. Но к тому времени делом заинтересовалась прокуратура.

В показаниях блогера выявили множество противоречий. Он утверждал, что не знает, где упали обломки самолета. Но оказалось, что Джейкоб не только знал, но заплатил фирме за помощь в поисках самолета. Найденные обломки он методично вывез на своем пикапе и спрятал в нескольких разных мусорных баках. Прокуроры также утверждают, что Джейкоб солгал Федеральному управлению гражданской авиации о причине крушения, заявив, что самолет потерял мощность.

Позже Джейкоб пошел на сделку со следствием и признал, что организовал крушение для увеличения просмотров. В видео была вшита реклама фирмы, выпускающей металлические кошельки-кардхолдеры с пожизненной гарантией. Также Джейкоб признал себя виновным в уничтожении и сокрытии улик с целью помешать федеральному расследованию. В итоге, суд приговорил его к 6 месяцам тюремного заключения. Правда, пока шло судебное разбирательство, летную лицензию ему уже вернули.

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