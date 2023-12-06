Блогера посадят в тюрьму: он угробил самолет ради лайков
Следователи выяснили, что блогер заблаговременно надел спортивный парашют, хотя в предыдущих видео этого не делал. Находясь в самолете, Джейкоб открыл дверь до того, как заявил, что двигатель вышел из строя, он не пытался связаться с диспетчерской службой после заявленного отказа и не пытался перезапустить двигатель или найти безопасную зону для посадки. В итоге, Федеральное управление авиации (FAA) США аннулировало летную лицензию Джейкоба. Но к тому времени делом заинтересовалась прокуратура.
В показаниях блогера выявили множество противоречий. Он утверждал, что не знает, где упали обломки самолета. Но оказалось, что Джейкоб не только знал, но заплатил фирме за помощь в поисках самолета. Найденные обломки он методично вывез на своем пикапе и спрятал в нескольких разных мусорных баках. Прокуроры также утверждают, что Джейкоб солгал Федеральному управлению гражданской авиации о причине крушения, заявив, что самолет потерял мощность.
Позже Джейкоб пошел на сделку со следствием и признал, что организовал крушение для увеличения просмотров. В видео была вшита реклама фирмы, выпускающей металлические кошельки-кардхолдеры с пожизненной гарантией. Также Джейкоб признал себя виновным в уничтожении и сокрытии улик с целью помешать федеральному расследованию. В итоге, суд приговорил его к 6 месяцам тюремного заключения. Правда, пока шло судебное разбирательство, летную лицензию ему уже вернули.
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-
06.12.2023, 08:31
В Беларуси в ноябре продали рекордное число новых автомобилей
В минувшем месяце белорусские дилеры реализовали без малого 2,7 тысячи легковых автомобилей, что стало лучшим результатом ежемесячных продаж текущего года. По сравнению с 2022 годом продажи подскочили в 4,5 раза.Читать далее
-
06.12.2023, 07:49
Как ГЛОНАСС поможет найти угнанный автомобиль?
В следующем году АО «ГЛОНАСС» планирует запустить новый сервис, который будет отслеживать автомобиль и поможет найти его в случае угона. Система также сообщит владельцу о попытках заглушить сигнал устройства.Читать далее
-
05.12.2023, 18:49
Суд постановил выдворить из России водителя Kia, который столкнулся с «Майбахом» Басты
Вечером 2 декабря черный Maybach, в котором рэпер Баста возвращался со своего концерта на петербургской «Газпром Арене», столкнулся с Kia Rio. Сегодня суд поставил выдворить из России водителя бюджетной легковушки.Читать далее
-
05.12.2023, 17:43
Петербургский завод Hyundai продлил режим простоя
Сборку автомобилей Hyundai и Kia в Санкт-Петербурге приостановили в 2022 году. В отличие от других иностранных производителей корейцы категорически не хотели продавать предприятие и рассчитывали возобновить выпуск.Читать далее
-
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