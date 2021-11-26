26 ноября 2021, 09:57
Блогерам-нарушителям придумали новое страшное наказание: или нет?
Телеграм-каналы Mash и Baza сообщили, что Таганский суд Москвы согласился с доводами прокуратуры и постановил заблокировать аккаунты трех популярных автомобильных блогеров, систематически нарушающих правила дорожного движения. Сами блогеры информацию опровергают и говорят о происках конкурентов.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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В ближайшее время, пишет Baza, Росконадзор заблокирует аккаунты трех популярных блогеров: Алана Енилеева,у которого 2,1 млн подписчиков в инстаграм, ТОТ САМЫЙ GOSHA (460 тысяч подписчиков) и Кирилла и Богдана «ФЕРРОМОН666» (55 тысяч подписчиков). Тем временем, Алан Енилеев утверждает, что журналисты просто выдумали новость, чтобы испортить ему репутацию. Некоторые клиенты уже приняли эту информацию за правду и теперь отменяют запланированные проекты.
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24.11.2021, 21:47
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