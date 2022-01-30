30 января 2022, 16:19
Блогеры попробовали разрубить аккумулятор топором: что из этого получилось
На этот раз ребята с ютуб-канала «Гараж 54» решили поэкспериментировать с аккумулятором. Аккумулятор в прежние времена был вечной головной болью для автолюбителей: то он замерзал, то не заряжался, то пересыхал, а из поврежденного корпуса вытекал электролит. Но современные аккумуляторы более надежны и практичны.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Гараж 54
Изображение загружается
Фото: youtube.com / Гараж 54
Ранее мы писали
По мере увеличения пробега в двигателе постепенно образуется нагар. Бытует мнение, что избавиться от него ...Читать далее
К огромному удивлению ведущего даже с разрубленным кислотным аккумулятором машина продолжала исправно заводиться. Батарея выдавала 11,2 В. Тогда задачу аккумулятору решили усложнить и разрубили его еще раз пополам. Электролит весь вытек, напряжение просело до 10,26 В, и стартер больше не крутился. В AGM-аккумуляторе электролита в жидком виде нет, поэтому батарея выжила даже после двойного разруба, а автомобиль продолжал заводиться.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 10 169 503 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 3 480 000 РMercedes GLA 2018 в Москве
- 490 000 РRenault Symbol 2006 в Москве
- 710 000 РHyundai Getz 2010 в Москве
- 6 500 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 360 000 РNissan Maxima 2003 в Москве
- 3 520 000 РJaguar F-Pace 2017 в Москве
- 4 070 000 РBMW 3 серии 2022 в Москве
- 8 860 000 РBMW 6 серии 2022 в Москве
Новости по теме
Голод не тетка: автовладелец продает BMW 7-Series в обмен на кукурузу
30.01.2022, 15:32
Водителям в США придется самим заправлять свои автомобили: они в шоке
30.01.2022, 12:38
Страшная авария спорткара на горной трассе: что увидел пилот
28.01.2022, 15:37
Блогер решил промыть двигатель BMW водой: что из этого получилось
28.01.2022, 14:30
БелАЗ и КамАЗ: почувствуйте разницу
27.01.2022, 15:29
Новости по теме
Голод не тетка: автовладелец продает BMW 7-Series в обмен на кукурузу
30.01.2022, 15:32
Водителям в США придется самим заправлять свои автомобили: они в шоке
30.01.2022, 12:38
Страшная авария спорткара на горной трассе: что увидел пилот
28.01.2022, 15:37
Блогер решил промыть двигатель BMW водой: что из этого получилось
28.01.2022, 14:30
БелАЗ и КамАЗ: почувствуйте разницу
27.01.2022, 15:29
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин