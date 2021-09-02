2 сентября 2021, 17:49
Блогеры построили 14-колесные «Жигули» и поехали кататься по гаражам
Ютуб-блогеры из «Гаража 54» построили на базе «Жигулей» настоящего многоколесного монстра с шестью мостами сзади и одним мощным мостом от УАЗа спереди. В отличие от других похожих поделок, привод у классических «Жигулей» не передний, а задний.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Гараж 54
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Фото: youtube.com / Гараж 54
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Чтобы корма не задиралась кверху, на переднюю ось установили мост от УАЗика и огромные колеса от грузовика ГАЗ-66 «Шишига». Приводит в движение всю эту махину японский дизельный двигатель, переделанный под бензиновый. После коротких тестов на стенде и последующих доработок, 14-колесные «Жигули» выехали за ворота и отправились на свои первые ходовые испытания. В следующей серии блогеры пообещали вывезти автомобиль в поля. Ждем с нетерпением.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2106 (от 60 000 Р)
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