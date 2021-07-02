Блогеры построили Lamborghini на котором можно ездить по бездорожью, песчаным дюнам и болотам
Если есть одно место, где вы не ожидаете встретить владельца Lamborghini — это бездорожье в глубинке. Но Крис Штайнбахер создал такую модифицированную версию итальянского бренда, которая, по его словам, должна справиться и с песчаными дюнами и сможет преодолевать брод. Автомобиль назвали Lamborghini Huracan «Jumpacan».
Штайнбахер недавно загрузил на свой канал YouTube видео о своей первой поездке на редком модифицированном внедорожном Lamborghini Huracan. Перед тест-драйвом команда провела большую работу над Jumpacan. Во-первых, была изменена выхлопная система, здесь потребовалась небольшая сварка, модификация и монтаж. При работах возникла техническая проблема с системой охлаждения.
Во время испытаний Штайнбахер отметил, что машина едет нормально. Правда выяснилось, что необходимо откорректировать регулятор топлива, а холостой ход был немного завышен, также были небольшие проблемы с усилителем рулевого управления. Еще не доехав до места, где блогеры планировали проводить тест, выяснилось, что в машине очень много недочетов, пиком стала заполненная карта памяти на смартфоне с которого снимали видео.
Коллеги из Hotcars считают, что внедорожный тест Lamborghini Huracan удался, ведь он все равно ездил на испытательный полигон и обратно. Для многих это победа.
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