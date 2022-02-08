Блогеры построили самое необычное транспортное средство: посмотрите на это чудо техники
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Все эти компоненты установили на специально сваренную раму, которая должна была выдержать вес водителя во время поездки. Три из пяти роликов расположили спереди, а два оставшихся – сзади. Это прошлось сделать для того, чтобы растянуть резиновый трак до нужной формы. Чтобы обеспечить постоянное надлежащее натяжение на гусенице, в передней части добавили пару амортизаторов.
В финале добавили последние штрихи: бензобак, выхлопную систему, дроссель и тормозные магистрали, а затем сиденье, руль и фары. Конечно, серьезно разогнаться на таком моноцикле не получится, но все равно получилось здорово!
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