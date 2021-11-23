23 ноября 2021, 17:34
Блогеры построили трехколёсные «Жигули». И смогли поехать на таком автомобиле (видео)
Ребята с ютуб-канала «Гараж 54» представили свою версию трехколесного автомобиля. Они установили на старенькие «Жигули» вместо пары задних колес одно огромное колесо от грузовика ГАЗ-66.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Гараж 54
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Фото: youtube.com / Гараж 54
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Редуктор жалобно выл, кузов раскачивался и кренился, но машина плавно и мягко ехала вперед. Несмотря на трехколесную конфигурацию и острые ощущения, автомобиль оказался очень устойчивым – основной вес приходился на полноценную пару передних колес. Эксперимент по созданию «Трижигуля» признали успешным и уже готовят уникальной машине новые испытания.
Упомянутые модели: ГАЗ 66
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