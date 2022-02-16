16 февраля 2022, 19:02
Блогеры построили удивительный шнекоход (испытания закончились провалом)
У ребят с ютуб-канала «Гараж 54» появилась очередная сумасшедшая идея – построить внедорожный шнекоход, которому были бы не страшны ни сугробы, ни болота, ни любое другое экстремальное бездорожье.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Гараж 54
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Фото: youtube.com / Гараж 54
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Испытания начались оптимистично. Шнекоход медленно, но верно пробирался по снежной целине. Но через несколько метров автомобиль застрял. Под одним из шнеков оказалась протоптанная тропинка, шнекоход зацепился рамой и сел на брюхо. Вдобавок ко всему срезало полуось. Но блогеры не унывают. Они пообещали сделать работу над ошибками и вскоре предъявить модернизированный вариант необычного вездехода.
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15.02.2022, 09:43
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15.02.2022, 08:43
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