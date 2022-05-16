16 мая 2022, 00:01
Блогеры превратили Tesla в 6-тонный танк (видео)
Идея поставить современный автомобиль на гусеницы не дает покоя блогерам во всем мире. Одним из первых подобных экспериментов стал UltraTank на базе Bentley, созданный Константином Заруцким, более известным как AсademeG. Затем он же сделал танк на базе нашей «Победы». С Tesla экспериментировали уже немецкие блогеры.
Дарья Климова Фото: youtube.com / The Real Life Guys
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В итоге, получился 6-тонный «ТеслаТанк» с дорожным просветом порядка 790 мм. Для такого электрокара не существует преград, надо лишь следить, чтобы поблизости всегда была зарядная станция. Сколько чудовище может проехать без подзарядки не сообщается, но можно не сомневаться, что возросшая масса ощутимо снизила запас хода.
Упомянутые модели: Tesla Model 3 (от 3 800 000 Р)
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