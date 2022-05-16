Блогеры превратили Tesla в 6-тонный танк (видео)

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У немецких ютуберов с канала The Real Life Guys уже есть за плечами несколько диких проектов: подводная лодка с ванной и потрясающая инвалидная коляска для бездорожья. На превращение Tesla Model 3 в танк ушло четыре недели, причем большая часть времени была потрачена на изготовление гигантских гусениц. Траки действительно получились очень высокими и «прицепить» к ним кузов Tesla оказалось непростой задачей.

В итоге, получился 6-тонный «ТеслаТанк» с дорожным просветом порядка 790 мм. Для такого электрокара не существует преград, надо лишь следить, чтобы поблизости всегда была зарядная станция. Сколько чудовище может проехать без подзарядки не сообщается, но можно не сомневаться, что возросшая масса ощутимо снизила запас хода.

Упомянутые модели: Tesla Model 3 (от 3 800 000 Р )

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