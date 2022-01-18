18 января 2022, 16:59
Блогеры прикрутили к детскому снегокату мотор от Lifan: что из этого вышло (видео)
Зима в самом разгаре и блогеры с ютуб-канала «Гараж 54» решили соорудить новую игрушку для зимнего отдыха. Они взяли детский снегокат и прикрутили к нему бензиновый двигатель.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Гараж54
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Во время первых же испытаний проявился ряд недочетов. Во-первых, забыли прикрутить тормоза. А во-вторых, колесу не хватало нагрузки для лучшего сцепления с дорогой, поэтому ездить на снегокате можно было только вдвоем. Для пассажира пришлось приваривать пару подножек позади мотора. Но на этом проблемы не закончились. Из-за возросшей нагрузки сгорело сцепление. Пришлось все переделывать заново. Подробности смотрите в видео ниже.
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