Блогеры проверили байку: можно ли зарядить севший аккумулятор бензопилой
Фото: youtube.com / Гараж 54
Включили зажигание, запустили бензопилу, и зарядка пошла. Правда, первый блин оказался комом. Стопор закрепили плохо, и ремень слетел через несколько секунд. Но блогеров это не остановило. Они снова закрепили шайбу стопором и продолжили крутить генератор. От нагрузки бензопила сильно нагрелась, а звездочка проточила ремень. Тем не менее, аккумулятор медленно, но верно заряжался.
В итоге, идея оказалась вполне рабочей. Единственное, надо иметь в запасе еще ремни генератора. Процесс зарядки занимает 10 – 15 минут непрерывной работы бензопилой. За это время звездочка съедает, как минимум, один ремень, а сама пила сильно разогревается.
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