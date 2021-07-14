Блогеры разобрали Kia Carnival 2021, смотрим, что внутри «корейца»
Автомобильный блогер и обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов на этот раз разобрал новый Kia Carnival в топовой версии. Под капотом кроссвэна стоит турбодизель объемом 2,2 л. и мощностью 199 л.с., в паре с силовой установкой работает 8-диапазонная автоматическая трансмиссия, привод передний. Стоит такой автомобиль 3,7 миллиона рублей, но это только на сайте KIA.
В результате разбора удалось оценить заводскую шумоизоляцию, уровень антикоррозионной обработки и качество герметизации панелей. Стоит отметить, что вопросов к качеству сборки и фурнитуре у блогера не возникло. Сварные швы кузова аккуратные, некоторые дополнительно проклеены. Шумоизоляция же стоит только в передней части салона. Минивэн Kia на заводе прошел антикоррозийную защиту.
«Ходовка» корейского паркетника также не вызвала особых нареканий – передняя подвеска выполнена из элементов McPherson, а задняя представляет собой независимую «трёхрычажку» на подрамнике.
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