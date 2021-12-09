Блогеры разобрали кроссовер Toyota и выяснили, чем американская сборка отличается от российской
Фото: youtube.com / Клубный сервис
Ведущий обратил внимание на качественную заводскую виброизоляцию, которая выстилает весь пол Toyota Highlander. В российском RAV4 можно увидеть голые полы несмотря на то, что себестоимость виброизоляции копеечная. Второй слой изоляции «американца» выполнен из войлока, который через 5 лет начинает неприятно попахивать, и в этом его минус. Европейские заводы давно используют более современные материалы. Вся проводка на Highlander убрана в аккуратные гофры, а клеммы выполнены идеально. Нарекания ведущего вызвало отсутствие виброизоляции на крыше и в дверях.
Задняя подвеска у Highlander независимая, которая обеспечивает приятное вождение и отсутствие клевков при торможении. Передняя подвеска – Макферсон. Все тормоза – дисковые. Все днище закрыто пластиком, но дилеры покрыли его еще дополнительным символическим антикором, который не попал в ключевые места.
Кроме того, блогер с горечью заметил, что стальные кузовные панели у Highlander – это только задние крылья и двери. Багажник изготовлен из пластика, а передняя часть – из легкого алюминия. При незначительном ДТП их не удастся отрихтовать, а придется заменить целиком.
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