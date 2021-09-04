Блогеры разобрали новую Hyundai Sonata: «Машина хуже, чем Vesta» (почему?)
Дизайн новой «Сонаты» вызывает в Сети много споров. Некоторые говорят, что передняя часть автомобиля выглядит так, будто на змею сел слон, а кнопки управления автоматической КПП вызывают ассоциации с кнопками лифта. Но владельца седана все это устраивало, раздражала лишь ужасная шумоизоляция. Когда специалисты «Клубного сервиса» разобрали автомобиль, выяснилось, что в дверях нет виброизоляции вовсе, а на полу наклеены жесткие тонкие маты. Машина, по словам блогеров, хуже чем Lada Vesta, потому что в «Весте» есть хотя бы «божественный войлок».
Из положительных моментов отметили качественную проводку и антикор в дверях. Задняя подвеска – многорычажная. Здесь все продумано и сделано аккуратно, задний стабилизатор идеально вписан в подрамник и подвеску. Спереди – классический «скучный» Макферсон. На днище нет антикора, только ворсовые экраны, которые не спасут ни от ржавчины, но от шума в салоне. Зато вся магистраль выпускной системы закрыта тепловыми экранами. Для 2,0-литрового мотора такая предосторожность кажется чрезмерной. Еще один интересный момент – около педального узла обнаружился запасной болт от рулевого управления. Просто закатился.
Резюме «Клубного сервиса» следующее: Hyundai Sonata – это классический корейский автомобиль, большой пустой «Солярис», который лучше доработать, если вы себя любите. Машина рассчитана на первого хозяина, с очень небольшим ресурсом агрегатов. Продать ее будет достаточно непросто.
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