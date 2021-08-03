Блогеры разобрали новый Haval Jolion: много заимствований от ранних «японцев»
Фото: youtube.com / Клубный сервис
Также у японцев китайский автомобиль перенял правильное отношение к электропроводке. Все жгуты аккуратно смотаны. От советского автопрома Jolion унаследовал войлочную изоляцию задних колесных арок в багажнике. Похожие технологии можно встретить на «Ниве» за 800 тысяч рублей.
Швы герметика на полу кривые, но их все равно никто не увидит. Зато на примере обшивки можно посмотреть, как растет качество китайской промышленности – хороший пластик, клипсы не отламываются. Материалы недорогие, но вполне функциональные.
Под капотом трудится турбомотор объемом 1,5 литра с алюминиевым блоком цилиндров и чугунными гильзами. Пару ему составляет роботизированная коробка с двумя мокрыми сцеплениями. Привод – передний. Машину загнали на подъемник, чтобы посмотреть, что она представляет из себя снизу. Здесь тоже без неожиданностей: передняя подвеска со стойками Макферсон, сзади – классическая балка. Антикор нанесен фрагментарно. Защита двигателя не внушает доверия, пластиковый топливный бак идет без защиты, а труба глушителя расположена ниже балки – обо всем этом надо помнить, выезжая на бездорожье.
В итоге, автор приходит к выводу, что Haval Jolion – это компромиссный продукт, чтобы небогатые люди тоже могли на чем-то ездить. Основная опасность для покупателей – высокие риски при перепродаже. Изначальные 1,6 млн рублей могут превратиться через три года в 800 тысяч.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий