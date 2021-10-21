21 октября 2021, 16:56
Блогеры разобрали Toyota Land Cruiser 300 по винтику: стало ясно из чего сделан этот автомобиль (видео)
Ютуб-канал «Клубный сервис» загнал новый Toyota Land Cruiser в цех, чтобы выяснить, за что люди платят такие бешеные деньги и не стал ли внедорожник хуже после смены поколения.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Клубный сервис
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Фото: youtube.com / Клубный сервис
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На «разборку» взяли бензиновую версию с 3,5-литровым мотором твин-турбо V6. В легкосплавном блоке стоят чугунные гильзы. Сразу за турбиной расположены каталитические нейтрализаторы. Изменений в моторе очень много, и он полностью адаптирован к использованию во внедорожнике. Далее шасси загнали на подъемник и подробно рассмотрели подвеску. Выяснилось, что «юбилейный» Land Cruiser 300 приготовил несколько неприятных сюрпризов. Подробнее смотрите видео ниже:
Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 3 799 000 Р)
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