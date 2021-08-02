2 августа 2021, 13:04
Блогеры выяснили, что взрывается в автомобиле при пожаре
Ребята с ютуб-канала «Гараж 54» продолжают проводить эксперименты из серии «а что будет, если». В новом видео они демонстрируют, как ведут себя при пожаре различные детали автомобиля: от простеньких газлифтов и амортизаторов до бензобака и блока подушки безопасности.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Гараж54
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Фото: youtube.com / Гараж54
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Подушка безопасности взорвалась через 4 минуты. Ее пиропатрон хорошо «дунул», разметал костер и почти потушил пламя. Аккумулятор укрыли стеклом и снова подожгли. Ничего неинтересного не произошло. Пластиковые корпус батареи расплавился и кислота стала вытекать наружу. Стекло прекрасно выдержало высокую температуру, но предсказуемо лопнуло от нескольких капель воды. Затем в костер кинули пару колес с 13-дюймовыми зимними покрышками, а на финал оставили самое интересное – бензобак.
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