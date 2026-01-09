Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

9 января 2026, 05:46

BMW 1 Series следующего поколения: как изменится хэтчбек в эпоху Neue Klasse

Будет ли новая «единичка» BMW самой смелой за всю историю?

BMW готовит смену поколения для 1 Series. Новинка получит стиль Neue Klasse и электроверсию. Ожидается, что модель появится в 2028 году. Внешность уже представили в цифровых рендерах. Каким будет новый хэтчбек - пока загадка.

BMW 1 Series четвертого поколения еще не успела толком прижиться на рынке, а в Мюнхене уже вовсю думают о ее преемнике. По слухам, новая «единичка» появится примерно в 2028 году и станет частью нового класса, что обеспечит серьезные перемены как в дизайне, так и в технической начинке.

Пока прототипы будущих моделей не попадали на глаза шпионам, но это не мешает энтузиастам и художникам строить свои версии. Один из таких рендеров уже наделал шум: на нем будущий хэтчбек BMW обладает узнаваемым силуэтом, но с совершенно иным «лицом» — с резкими и узкими «ноздрями», вертикальными светодиодными полосками и выразительным бампером с крупными воздухозаборниками. Вдохновение явно черпали в свежем iX3, а некоторые детали, например, капот и утопленные в кузове дверные ручки, напоминают о последних электрокроссоверах марки.

Интересно, что на передних крыльях появилась сложная декоративная вставка, плавно переходящая в пороги. Задняя стойка вызывает ассоциации с купе MINI прошлых лет. Заднюю часть художник не показал, но можно ожидать яркие фонари в стиле BMW XM или X6 и остро очерченный бампер.

По неофициальной информации, актуальная 1 серия пробудет на конвейере еще несколько лет, а её преемник приближается к концу разработки. Кстати, BMW не собирается отказываться от бензиновых версий: вместе с обычной «единичкой» дебютирует и полностью электрическая i1. Оба варианта, скорее всего, будут представлены одновременно, чтобы дать покупателям выбор между классикой и электромобилем.

Кроме того, в кулуарах BMW обсуждается возможность унификации платформы с MINI — это позволит снизить себестоимость и сделать новинку доступнее. Такой шаг выглядит логичным на фоне растущей конкуренции и желания удержать цены в разумных рамках.

Электрическая i1 станет самой доступной моделью BMW с нулевым выбросом. А для тех, кто не готов пересесть на электромобиль, останутся бензиновые модификации с небольшими моторами, возможно, с мягкой гибридной системой. В любом случае, новая 1 серия обещает быть не только технологичной, но и яркой внешне — и это, пожалуй, главное, чего ждут поклонники марки.

Упомянутые модели: BMW 1 (от 1 550 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
Похожие материалы БМВ

