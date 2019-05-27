27 мая 2019, 08:15

BMW 1-Series сменил поколение

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Компания BMW представила хэтчбек 1-Series третьего поколения (F40). Автомобиль переехал на новую переднеприводную платформу, обзавелся модернизированными моторами и преобразился внешне. Публике новинку покажут в конце июня на специальном мероприятии в Мюнхене, а затем в сентябре – на автосалоне во Франкфурте. Продажи стартуют осенью 2019 года.
BMW 1 Series сменил поколение
BMW 1 Series сменил поколение
BMW 1 Series сменил поколение
BMW 1 Series сменил поколение
BMW 1 Series сменил поколение
BMW 1 Series сменил поколение
BMW 1 Series сменил поколение
BMW 1 Series сменил поколение
BMW 1 Series сменил поколение
BMW 1 Series сменил поколение
BMW 1 Series сменил поколение
BMW 1 Series сменил поколение
BMW 1 Series сменил поколение
BMW 1 Series сменил поколение
BMW 1 Series сменил поколение
BMW 1 Series сменил поколение
BMW 1 Series сменил поколение
BMW 1 Series сменил поколение
Новый хэтчбек BMW 1-series – новый в буквальном смысле слова. Автомобиль третьего поколения разработан с нуля. Он получил не только принципиально новое шасси, но и претерпел довольно много изменений как внутри, так и снаружи. Безошибочно узнать новую «копейку» можно по сросшимся «ноздрями» радиаторной решетки, как у старших моделей. Автомобиль отличается новыми передними фарами, которые за доплату можно сделать полностью светодиодными. Сбоку виден немного обновленный изгиб Хофмайстера и массивная хромированная окантовка стекол. Иная выштамповка дверей обеспечивает более динамичный силуэт. Задние фонари немного растянули, а номерной знак переместили с бампера на заднюю дверь.

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С переходом на новую платформу FAAR автомобиль практически не прибавил в размерах, как это обычно бывает при смене поколения. Его габариты: длина – 4 319 мм (+5 мм), ширина – 1 799 мм (+34 мм), высота – 1 434 мм (+13 мм), а расстояние между осями даже сократилось на 20 мм и теперь составляет 2 670 мм. Зато в салоне стало чуть просторнее. Пассажиры второго ряда получили дополнительные 33 мм в районе коленей, 19 мм над головой и 13 мм по бокам. Объем багажника увеличился на 20 литров до 380 литров. При сложенных задних сидениях полезное пространство возрастает до 1 200 литров.

В салоне изменилась компоновка передней панели. Здесь появился 8,8-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с функцией распознавания жестов. В топовых комплектациях размер экрана увеличивается до 10,25 дюймов и появляется цифровая приборная панель того же размера. В зависимости от модификации новый BMW 1-Series отличается различным оформлением интерьера, а также конфигурацией переднего бампера и радиаторной решетки, размером легкосплавных колесных дисков (от 16 до 19 дюймов) и диаметром патрубков выпускной системы (90 или 100 мм). В качестве опции доступа панорамная крыша.

Базовой станет версия BMW 1-Series 118i, оснащенная 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором (140 л.с., 220 Нм), который сочетается с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой автоматической КПП и передним приводом. Любителям дизелей предложат 1-Series 116d с мотором того же объема (116 л.с., 270 Нм). На ступень выше расположена версия 1-Series 118d с 2,0-литровой «турбочетверкой» (150 л.с., 350 Нм) и 8АКПП. Третьей в дизельной гамме станет 1-Series 120d с той же наддувной «четверкой», форсированной до 190 л.с. (400 Нм). Привод у этой версии полный.

На вершине расположится модификация M135i xDrive с 2,0-литровым бензиновым двигателем, который выдает 306 л.с. и 450 Нм максимального момента. Мотор работается в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой и системой полного привода. Разгон с места до «сотни» занимает у хэтчбека 4,8 секунды. С ноября покупатели смогут дополнить хот-хэтч пакетом M Performance, который позволит сбросить еще одну-две десятых доли секунды. Продажи стандартных версий начнутся сразу после сентябрьской премьеры на мотор-шоу во Франкфурте. Первые покупатели получат свои автомобили ближе к концу года.

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BMW 1-Series сменил поколение
Новый хэтчбек BMW 1-series – новый в буквальном смысле слова. Автомобиль третьего поколения разработан с нуля. Он получил не только принципиально новое шасси, но и претерпел довольно много изменений как внутри, так и снаружи. Безошибочно узнать новую «копейку» можно по сросшимся «ноздрями» радиаторной решетки, как у старших моделей. Автомобиль отличается новыми передними фарами, которые за доплату можно сделать полностью светодиодными. Сбоку виден немного обновленный изгиб Хофмайстера и массивная хромированная окантовка стекол. Иная выштамповка дверей обеспечивает более динамичный силуэт. Задние фонари немного растянули, а номерной знак переместили с бампера на заднюю дверь.{{material_126421}}С переходом на новую платформу FAAR автомобиль практически не прибавил в размерах, как это обычно бывает при смене поколения. Его габариты: длина – 4 319 мм (+5 мм), ширина – 1 799 мм (+34 мм), высота – 1 434 мм (+13 мм), а расстояние между осями даже сократилось на 20 мм и теперь составляет 2 670 мм. Зато в салоне стало чуть просторнее. Пассажиры второго ряда получили дополнительные 33 мм в районе коленей, 19 мм над головой и 13 мм по бокам. Объем багажника увеличился на 20 литров до 380 литров. При сложенных задних сидениях полезное пространство возрастает до 1 200 литров.В салоне изменилась компоновка передней панели. Здесь появился 8,8-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с функцией распознавания жестов. В топовых комплектациях размер экрана увеличивается до 10,25 дюймов и появляется цифровая приборная панель того же размера. В зависимости от модификации новый BMW 1-Series отличается различным оформлением интерьера, а также конфигурацией переднего бампера и радиаторной решетки, размером легкосплавных колесных дисков (от 16 до 19 дюймов) и диаметром патрубков выпускной системы (90 или 100 мм). В качестве опции доступа панорамная крыша.Базовой станет версия BMW 1-Series 118i, оснащенная 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором (140 л.с., 220 Нм), который сочетается с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой автоматической КПП и передним приводом. Любителям дизелей предложат 1-Series 116d с мотором того же объема (116 л.с., 270 Нм). На ступень выше расположена версия 1-Series 118d с 2,0-литровой «турбочетверкой» (150 л.с., 350 Нм) и 8АКПП. Третьей в дизельной гамме станет 1-Series 120d с той же наддувной «четверкой», форсированной до 190 л.с. (400 Нм). Привод у этой версии полный.На вершине расположится модификация M135i xDrive с 2,0-литровым бензиновым двигателем, который выдает 306 л.с. и 450 Нм максимального момента. Мотор работается в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой и системой полного привода. Разгон с места до «сотни» занимает у хэтчбека 4,8 секунды. С ноября покупатели смогут дополнить хот-хэтч пакетом M Performance, который позволит сбросить еще одну-две десятых доли секунды. Продажи стандартных версий начнутся сразу после сентябрьской премьеры на мотор-шоу во Франкфурте. Первые покупатели получат свои автомобили ближе к концу года.
2019-05-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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