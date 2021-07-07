BMW 2 серии 2022 модельного года дебютировал с ретро-пропорциями
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
BMW 2 серии одна из самых консервативных современных моделей, сохранивший длинный капот и короткую деку своих предшественников. К сожалению для пуристов, 2-я серия больше не будет доступна с механической коробкой передач. Теперь автомобиль будет оснащаться безальтернативной восьмиступенчатой автоматической трансмиссией, «автомат» будет стоять как в 230i с задним приводом, так и в M240i xDrive с полным приводом.
В новой 2-й серии решетка радиатора по размеру соответствует фарам, а отдельные светодиодные элементы намекают на 2002 год. Выпуклость на капоте смотрится как у E46 M3. Передний бампер 230i имеет тонкий широкий центральный воздухозаборник и две вертикальные прорези для воздушных завес, в то время как более агрессивный M240i xDrive имеет необычные треугольные вентиляционные отверстия по углам.
В стандартном исполнении 230i идёт с хромированными внешними элементами, но с пакетом Shadowline их можно заменить на черный глянец.
Новинка оснащена 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 255 лошадиных сил. Для M240i предусмотрен 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 382 л.с.
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