28 июля 2017, 19:37

BMW 2 серии нового поколения останутся заднеприводными

Баварский автопроизводитель делится актуальной информации о новой модели 2 серии. В частности, стало известно, что кабриолет сохранит традиционный для марки задний привод.
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{material_120277}}По прогнозам, двухдверные подели 2 серии нового поколения построят на одной из версий модульной платформы CLAR. точно такая же «тележка» использовалась при конструировании 5 и 7 серии последнего поколения. Также компания сообщила, что не планирует выводить с рынка «заряженное» купе М2.

Наряду с кабриолетом, BMW собирается выпустить 2 серию в модификации Gran Coupe, которая будет оснащена системой переднего привода на платформе UKL. Именно она лежит в основе моделей MINI.

Завершение производства купе 2 серии планируется на октябрь 2020 года. а кабриолет будет присутствовать на рынке до 2021. Сейчас отечественным покупателям доступны две модели 2 серии - купе, цены на них начинаются с 1 790 000 рублей. Также на рынке присутствует полноприводный компактвэн Active Tourer. Минимальная стоимость этой модификации - 1 680 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

BMW 2 series Active Tourer 218i 1.5 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовминивэн
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин136
Объем двигателя1499
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл6.1
Загородный цикл4.2
Смешанный цикл4.9
ТопливоАИ-95
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Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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BMW 2 серии нового поколения останутся заднеприводными
{material_120277}}По прогнозам, двухдверные подели 2 серии нового поколения построят на одной из версий модульной платформы CLAR. точно такая же «тележка» использовалась при конструировании 5 и 7 серии последнего поколения. Также компания сообщила, что не планирует выводить с рынка «заряженное» купе М2.Наряду с кабриолетом, BMW собирается выпустить 2 серию в модификации Gran Coupe, которая будет оснащена системой переднего привода на платформе UKL. Именно она лежит в основе моделей MINI.Завершение производства купе 2 серии планируется на октябрь 2020 года. а кабриолет будет присутствовать на рынке до 2021. Сейчас отечественным покупателям доступны две модели 2 серии - купе, цены на них начинаются с 1 790 000 рублей. Также на рынке присутствует полноприводный компактвэн Active Tourer. Минимальная стоимость этой модификации - 1 680 000 рублей.
2017-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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