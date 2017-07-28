BMW 2 серии нового поколения останутся заднеприводными
{material_120277}}По прогнозам, двухдверные подели 2 серии нового поколения построят на одной из версий модульной платформы CLAR. точно такая же «тележка» использовалась при конструировании 5 и 7 серии последнего поколения. Также компания сообщила, что не планирует выводить с рынка «заряженное» купе М2.
Наряду с кабриолетом, BMW собирается выпустить 2 серию в модификации Gran Coupe, которая будет оснащена системой переднего привода на платформе UKL. Именно она лежит в основе моделей MINI.
Завершение производства купе 2 серии планируется на октябрь 2020 года. а кабриолет будет присутствовать на рынке до 2021. Сейчас отечественным покупателям доступны две модели 2 серии - купе, цены на них начинаются с 1 790 000 рублей. Также на рынке присутствует полноприводный компактвэн Active Tourer. Минимальная стоимость этой модификации - 1 680 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|BMW 2 series Active Tourer 218i 1.5 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|минивэн
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|136
|Объем двигателя
|1499
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|6.1
|Загородный цикл
|4.2
|Смешанный цикл
|4.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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