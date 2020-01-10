10 января 2020, 09:57
BMW 2-Series Gran Coupe подешевел до начала продаж
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Фото: BMW
Российский офис BMW пересмотрел цены на четырехдверное купе 2-Series Gran Coupe. Сейчас заказать версию со 140-сильным мотором можно за 1 990 000 рублей. Основой конкурент - Mercedes-Benz CLA стоит на полмиллиона дороже.
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
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BMW 2-Series Gran Coupe должен составить конкуренцию Mercedes-Benz CLA (от 2,5 млн рублей). Изначально сообщалось, что цену базовой версии BMW установят на уровне минимум 2 280 000 рублей. Сейчас в конфигураторе на российском сайте марки новинку предлагают заказать за 1 990 000 рублей. Поставки ожидаются весной. Оформить предзаказ можно, оставив депозит 70 000 рублей.
Базовый BMW 2-Series Gran Coupe оснащен трехцилиндровым мотором объемом 1.5 литра (140 сил) и «роботом» Steptronic с двумя сцеплениями. От нуля до «сотни» автомобиль ускоряется за 8,7 секунды. «Максималка» - 213 км/ч. В списке стандартного оборудования значится камера заднего вида и парковочный ассистент, спортивные передние кресла с подогревом и 17-дюймовые колесные диски, двухзонный «климат» и подогрев руля, динамический круиз-контроль и адаптивные светодиодные фары.
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Отзывы по теме
собственно в наличии два компакта, из них собираю один, остальное продаю..........морды у обоих нет.......в наличии двигатель 1.6, коробка, салон, подвеска, железо и т.д крыша с люком тел для связи 8 (930) 031 06 66 Денис
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
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