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10 января 2020, 09:57

BMW 2-Series Gran Coupe подешевел до начала продаж

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Фото: BMW
Российский офис BMW пересмотрел цены на четырехдверное купе 2-Series Gran Coupe. Сейчас заказать версию со 140-сильным мотором можно за 1 990 000 рублей. Основой конкурент - Mercedes-Benz CLA стоит на полмиллиона дороже.
BMW 2 Series Gran Coupe подешевел до начала продаж

Фото: BMW

BMW 2 Series Gran Coupe подешевел до начала продаж

Фото: BMW

BMW 2 Series Gran Coupe подешевел до начала продаж

Фото: BMW

BMW 2 Series Gran Coupe подешевел до начала продаж

Фото: BMW

BMW 2 Series Gran Coupe подешевел до начала продаж

Фото: BMW

BMW 2 Series Gran Coupe подешевел до начала продаж

Фото: BMW

BMW 2 Series Gran Coupe подешевел до начала продаж

Фото: BMW

BMW 2 Series Gran Coupe подешевел до начала продаж
BMW 2 Series Gran Coupe подешевел до начала продаж
BMW 2 Series Gran Coupe подешевел до начала продаж
BMW 2 Series Gran Coupe подешевел до начала продаж
BMW 2 Series Gran Coupe подешевел до начала продаж
BMW 2 Series Gran Coupe подешевел до начала продаж
BMW 2 Series Gran Coupe подешевел до начала продаж
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Публичный дебют BMW 2-Series Gran Coupe состоялся на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года. Новинку построили на переднеприводной платформе от 1-Series, а не на заднеприводной от 2-Series. Габаритные размеры Gran Coupe: длина - 4 526 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 420 мм, колесная база – 2 670 мм. Объем багажника - 430 литров. Моторную гамму новинка также разделила с «первой серией». Российским покупателям предложат две модификации: BMW 218i (140 л.с.) c 7-ступенчатым «роботом» Steptronic и BMW M235i xDrive (306 л.с.) со спортивной 8-ступенчатой АКП Steptronic.

BMW 2-Series Gran Coupe должен составить конкуренцию Mercedes-Benz CLA (от 2,5 млн рублей). Изначально сообщалось, что цену базовой версии BMW установят на уровне минимум 2 280 000 рублей. Сейчас в конфигураторе на российском сайте марки новинку предлагают заказать за 1 990 000 рублей. Поставки ожидаются весной. Оформить предзаказ можно, оставив депозит 70 000 рублей.

Базовый BMW 2-Series Gran Coupe оснащен трехцилиндровым мотором объемом 1.5 литра (140 сил) и «роботом» Steptronic с двумя сцеплениями. От нуля до «сотни» автомобиль ускоряется за 8,7 секунды. «Максималка» - 213 км/ч. В списке стандартного оборудования значится камера заднего вида и парковочный ассистент, спортивные передние кресла с подогревом и 17-дюймовые колесные диски, двухзонный «климат» и подогрев руля, динамический круиз-контроль и адаптивные светодиодные фары.

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собственно в наличии два компакта, из них собираю один, остальное продаю..........морды у обоих нет.......в наличии двигатель 1.6, коробка, салон, подвеска, железо и т.д крыша с люком тел для связи 8 (930) 031 06 66 Денис
Miklosh33
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
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BMW 2-Series Gran Coupe подешевел до начала продаж
{{material_127846}}Публичный дебют BMW 2-Series Gran Coupe состоялся на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года. Новинку построили на переднеприводной платформе от 1-Series, а не на заднеприводной от 2-Series. Габаритные размеры Gran Coupe: длина - 4 526 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 420 мм, колесная база – 2 670 мм. Объем багажника - 430 литров. Моторную гамму новинка также разделила с «первой серией». Российским покупателям предложат две модификации: BMW 218i (140 л.с.) c 7-ступенчатым «роботом» Steptronic и BMW M235i xDrive (306 л.с.) со спортивной 8-ступенчатой АКП Steptronic.BMW 2-Series Gran Coupe должен составить конкуренцию Mercedes-Benz CLA (от 2,5 млн рублей). Изначально сообщалось, что цену базовой версии BMW установят на уровне минимум 2 280 000 рублей. Сейчас в конфигураторе на российском сайте марки новинку предлагают заказать за 1 990 000 рублей. Поставки ожидаются весной. Оформить предзаказ можно, оставив депозит 70 000 рублей.Базовый BMW 2-Series Gran Coupe оснащен трехцилиндровым мотором объемом 1.5 литра (140 сил) и «роботом» Steptronic с двумя сцеплениями. От нуля до «сотни» автомобиль ускоряется за 8,7 секунды. «Максималка» - 213 км/ч. В списке стандартного оборудования значится камера заднего вида и парковочный ассистент, спортивные передние кресла с подогревом и 17-дюймовые колесные диски, двухзонный «климат» и подогрев руля, динамический круиз-контроль и адаптивные светодиодные фары.
2020-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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