Почему BMW 3 Series до сих пор остается эталоном драйва - юбилейная история

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 декабря 2025, 05:17

BMW 3 Series отмечает 50 лет: как изменилась легенда за полвека

BMW 3 Series отмечает 50 лет: как изменилась легенда за полвека

Почему BMW 3 Series до сих пор остается эталоном драйва - юбилейная история

BMW 3 Series отмечает 50 лет: как изменилась легенда за полвека

BMW 3 Series празднует 50-летие и не теряет популярности. Модель стала символом динамики и стиля. За полвека продано более 18 миллионов машин. Узнайте, как изменилась легенда за годы производства. В чем секрет успеха культовой «трешки»?

BMW 3 Series празднует 50-летие и не теряет популярности. Модель стала символом динамики и стиля. За полвека продано более 18 миллионов машин. Узнайте, как изменилась легенда за годы производства. В чем секрет успеха культовой «трешки»?

Легкость, компактность и послушность в управлении - именно эти качества сделали BMW 3 Series настоящей иконой среди автомобилей. За пять десятилетий на рынке эта модель не только сохранила свой узнаваемый характер, но и стала символом целой эпохи для поклонников марки. За это время по всему миру было реализовано свыше 18 миллионов экземпляров, что сделало «трешку» самой продаваемой моделью BMW за всю историю бренда.

Появившись в середине 1970-х, BMW 3 Series сразу же завоевала сердца автолюбителей благодаря сочетанию спортивного темперамента и практичности. Компактные размеры, задний привод и точная управляемость позволили ей выделиться на фоне конкурентов. С годами модель эволюционировала, но не утратила своей индивидуальности. Каждый новый выпуск приносил свежие технические решения, сохраняя при этом фирменный драйверский характер.

Фото: BMW

Сегодня, спустя 50 лет, BMW 3 Series продолжает оставаться эталоном среди спортивных седанов. Современные версии оснащаются передовыми технологиями, обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности, но при этом не теряют той самой «искры», за которую их ценят миллионы водителей по всему миру. Как отмечают эксперты, именно баланс между инновациями и верностью традициям позволил модели сохранить лидерство на рынке.

Юбилейная дата стала поводом для переосмысления истории 3 Series. За полвека автомобиль прошел путь от классического седана до высокотехнологичного и стильного транспортного средства, способного удовлетворить запросы самых требовательных клиентов. В каждой новой генерации инженеры BMW стремились сделать машину еще более совершенной, не забывая о главном - удовольствии от вождения.

Как пишет autoevolution, успех BMW 3 Series объясняется не только техническими характеристиками, но и особой философией бренда. Для многих владельцев этот автомобиль стал не просто средством передвижения, а настоящим символом свободы и динамики. Даже спустя 50 лет после дебюта, «трешка» продолжает вдохновлять и задавать стандарты в своем классе.

Упомянутые модели: BMW 3 (от 1 940 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Ульяновск Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться