Скромный седан BMW превращается в грозу спорткаров — как это возможно?

BMW 320i с тюнингом догнал по мощности M3 и удивил на разгоне

BMW 320i после серьезной доработки выдает 452 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 7,7 секунды. Автомобиль использует этанол E40 и давление наддува 2,1 бара. Результаты разгона впечатляют, но есть нюансы.

BMW 320i после серьезной доработки выдает 452 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 7,7 секунды. Автомобиль использует этанол E40 и давление наддува 2,1 бара. Результаты разгона впечатляют, но есть нюансы.

Многие считают, что BMW 320i — это просто комфортный седан для города, но иногда даже самые скромные автомобили способны удивить. Один из таких случаев произошел с моделью 2019 года, который после масштабной доработки стал настоящим вызовом для владельцев M3. Владелец не побоялся вложить немалые средства и силы, чтобы превратить обычную «трешку» в нечто большее.

В результате тюнинга под капотом остался тот самый четырехцилиндровый мотор, но теперь он выдает 452 лошадиных силы. Это почти столько же, сколько у M3 последнего поколения. Для сравнения: стандартная 320i G20 с завода развивает всего 170 л.с. и 250 Нм крутящего момента, разгон до 100 км/ч занимает 7,7 секунды. После апгрейда показатели изменились кардинально, и теперь автомобиль может удивить даже бывалых автолюбителей.

Интересно, что, несмотря на столь значительный прирост мощности, двигатель остался четырехцилиндровым. Основные изменения коснулись турбонаддува и ряда других компонентов, что привело к столь впечатляющим цифрам. Крутящий момент вырос до 573 Нм, мощность – до 452 л.с. Это уже уровень не просто седанов, а настоящих «заряженных» моделей.

Для понимания масштаба изменений стоит отметить, что базовая M3 нового поколения выдает 480 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды. Версии Competition и xDrive еще быстрее и мощнее, но даже на их фоне тюнингованная 320i выглядит весьма достойно. Конечно, разгон до 100 км/ч у нее не столь молниеносный, но зато ускорение со 100 до 200 км/ч впечатляет - 8,07 секунды. Этот результат заставит задуматься многих поклонников быстрых BMW.

Важный момент: для достижения таких показателей использовался этанол E40 и давление наддува 2,1 бара (примерно 30 фунтов на квадратный дюйм). Это не только увеличивает мощность, но и требует особого подхода к обслуживанию и эксплуатации. Не каждый решается на подобные эксперименты, ведь ресурс двигателя и трансмиссии при таких нагрузках становится большой загадкой.

Подобные проекты всегда вызывают интерес и споры среди автолюбителей. Кто-то считает их бессмысленными, другие — настоящим искусством. Но равнодушных точно не остается.