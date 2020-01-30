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30 января 2020, 00:01

BMW 3-Series обзавелся новой базовой версией

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Фото: BMW
Компания BMW выпустила новую базовую модификацию для седанов и универсалов 3-Series. Автомобили BMW 318i оснастили дефорсированной 2,0-литровой бензиновой «четверкой» от «старших» версий.
BMW 3 Series обзавелся новой базовой версией

Фото: BMW

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Похоже, прежних трехцилиндровых турбомоторов семейству BMW 3-Series нового поколения не видать. Раньше автомобили с индексом F30 оснащались 1,5-литровыми агрегатами В38 мощностью 136 л.с. и пиковым крутящим моментом равным 220 Нм. Моторы изначально были разработаны для переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя, но это никого не смущало.

Сейчас семейство G20 вернулось к классическим четырехцилиндровым агрегатам. А именно – к 2,0-литровым турбомоторам В48. На версии BMW 320i он выдает 184 л.с. и 300 Нм тяги, а на версии BMW 330i - 258 сил и 400 Нм. Недавно линейка пополнилась новой базовой модификацией. Для нее мощность двигателя «придушили» до 156 сил и 250 Нм крутящего момента.

Версий с механической коробкой передач не предвидится. Двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и задним приводом. С места до «сотни» седан BMW 318i разгоняется за 8,4 секунды. Плюс 1,3 секунды к результату BMW 320i. Максимальная скорость составляет 223 км/ч. Европейские дилеры уже принимают заказы на новинку. Первые покупатели получат свои автомобили в марте 2020 года. Цены начинаются от 36 500 евро (около 2,5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Перспективы появления BMW 318i в России пока неизвестны. 


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW 3 седан
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
Илья
Молодые москвичи выбирают BMW, регионалам милее корейские бюджетники
молодежь в регионах покупает больше внедорожники, потому что у них доороги, так сказать, "посложнее" московских будут
Autochevy
Проблема с часами.Настройка часов (E46)
Цитата:| Кому: progos Такая же фигня
Дима
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BMW 3-Series обзавелся новой базовой версией
{{material_125953}}Похоже, прежних трехцилиндровых турбомоторов семейству BMW 3-Series нового поколения не видать. Раньше автомобили с индексом F30 оснащались 1,5-литровыми агрегатами В38 мощностью 136 л.с. и пиковым крутящим моментом равным 220 Нм. Моторы изначально были разработаны для переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя, но это никого не смущало.Сейчас семейство G20 вернулось к классическим четырехцилиндровым агрегатам. А именно – к 2,0-литровым турбомоторам В48. На версии BMW 320i он выдает 184 л.с. и 300 Нм тяги, а на версии BMW 330i - 258 сил и 400 Нм. Недавно линейка пополнилась новой базовой модификацией. Для нее мощность двигателя «придушили» до 156 сил и 250 Нм крутящего момента.Версий с механической коробкой передач не предвидится. Двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и задним приводом. С места до «сотни» седан BMW 318i разгоняется за 8,4 секунды. Плюс 1,3 секунды к результату BMW 320i. Максимальная скорость составляет 223 км/ч. Европейские дилеры уже принимают заказы на новинку. Первые покупатели получат свои автомобили в марте 2020 года. Цены начинаются от 36 500 евро (около 2,5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Перспективы появления BMW 318i в России пока неизвестны. 
2020-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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