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19 февраля 2020, 16:45

BMW 3-Series получила топовую дизельную версию

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Фото: BMW
Компания BMW покажет в марте на автосалоне в Женеве новую модификацию седана и универсала 3-Series, которая займет место на вершине дизельной линейки. Автомобили оснастят 3,0-литровой наддувной «шестеркой» мощностью 340 сил.
BMW 3 Series получила топовую дизельную версию

Фото: BMW

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Новый дизельный седан BMW M340d xDrive и универсал M340d xDrive Touring получат силовую установку типа «умеренный» гибрид. В помощь 6-цилиндровому турбомотору (340 л.с., 750 Нм) придадут гибридную «надстройку» в виде стартер-генератора на базе 48-вольтовой сети, который добавляет еще 11 лошадиных сил. Он поможет двигателю работать в оптимальном режиме и увеличит топливную экономичность. Ожидается, что расход топлива составит менее 5 литров на 100 километров пути.

Двигатель сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода xDrive. С места до «сотни» седан BMW M340d разгоняется за 4,6 секунды, универсалу требуется на 0,2 секунды больше - 4,8 секунды. 

В список штатного оснащения BMW M340d войдет аэродинамический обвес, специально настроенная подвеска M Sport и 348-миллиметровые передние тормозные диски, а также задний М-дифференциал и выпускная система M Sport. Новинка дебютирует в начале марта на Женевском автосалоне.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW 3 седан
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
Илья
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
и все кинулись
гость
Самые безопасные автомобили по итогам 2019 года
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
Ильяс
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BMW 3-Series получила топовую дизельную версию
{{material_128780}}Новый дизельный седан BMW M340d xDrive и универсал M340d xDrive Touring получат силовую установку типа «умеренный» гибрид. В помощь 6-цилиндровому турбомотору (340 л.с., 750 Нм) придадут гибридную «надстройку» в виде стартер-генератора на базе 48-вольтовой сети, который добавляет еще 11 лошадиных сил. Он поможет двигателю работать в оптимальном режиме и увеличит топливную экономичность. Ожидается, что расход топлива составит менее 5 литров на 100 километров пути.Двигатель сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода xDrive. С места до «сотни» седан BMW M340d разгоняется за 4,6 секунды, универсалу требуется на 0,2 секунды больше - 4,8 секунды. В список штатного оснащения BMW M340d войдет аэродинамический обвес, специально настроенная подвеска M Sport и 348-миллиметровые передние тормозные диски, а также задний М-дифференциал и выпускная система M Sport. Новинка дебютирует в начале марта на Женевском автосалоне.
2020-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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