19 февраля 2020, 16:45
BMW 3-Series получила топовую дизельную версию
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Фото: BMW
Компания BMW покажет в марте на автосалоне в Женеве новую модификацию седана и универсала 3-Series, которая займет место на вершине дизельной линейки. Автомобили оснастят 3,0-литровой наддувной «шестеркой» мощностью 340 сил.
Фото: BMW
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Двигатель сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода xDrive. С места до «сотни» седан BMW M340d разгоняется за 4,6 секунды, универсалу требуется на 0,2 секунды больше - 4,8 секунды.
В список штатного оснащения BMW M340d войдет аэродинамический обвес, специально настроенная подвеска M Sport и 348-миллиметровые передние тормозные диски, а также задний М-дифференциал и выпускная система M Sport. Новинка дебютирует в начале марта на Женевском автосалоне.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
и все кинулись
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
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