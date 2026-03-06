Третье поколение BMW 4 Series Coupe — новая эпоха Neue Klasse и битва за место среди купе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

6 марта 2026, 12:12

BMW 4 Series 2027: купе нового поколения с революционным дизайном и двумя типами двигателей

BMW готовит к выпуску третье поколение 4 Series Coupe, которое впервые получит дизайн Neue Klasse и будет доступно как с бензиновыми, так и с электрическими моторами. На фоне ухода конкурентов из сегмента купе, новинка обещает стать одной из самых обсуждаемых премьер ближайших лет.

BMW готовит к выпуску третье поколение 4 Series Coupe, которое впервые получит дизайн Neue Klasse и будет доступно как с бензиновыми, так и с электрическими моторами. На фоне ухода конкурентов из сегмента купе, новинка обещает стать одной из самых обсуждаемых премьер ближайших лет.

Появление BMW 4 Series Coupe третьего поколения — это событие, которое способно изменить расстановку сил в сегменте двухдверных автомобилей. Несмотря на то, что спрос на такие машины постепенно снижается, баварский концерн не собирается отказываться от этой модели, делая ставку на свежий дизайн и технологические инновации. В ближайшие годы четвертая серия станет не просто очередным обновлением, а настоящим символом новой эпохи для бренда.

Главная интрига нового купе кроется в переходе к философии Neue Klasse, которая уже определила будущее седана 3 Series. Автомобиль получит измененную внешность с более компактной решеткой радиатора, современными фарами и агрессивным передним бампером с крупными воздухозаборниками. Профиль кузова станет чище и лаконичнее, а задняя часть — более выразительной благодаря фонарям, выполненным в стиле старших моделей X6 и XM, а также переработанному бамперу с диффузором. Дизайнеры намерены провести четкую грань между эпохами, поэтому отличить новинку от нынешнего поколения не составит труда.

Техническая часть обещает быть не менее интересной. Как и будущая «тройка», купе сохранит бензиновые моторы на проверенной временем платформе CLAR, что позволит удержать цену на конкурентоспособном уровне. Параллельно с этим будет развиваться и электрическое направление: полностью электрическая версия получит новую архитектуру Neue Klasse, которая уже легла в основу последних электрокроссоверов BMW. В компании также не исключают появления бензиновой версии M4 Coupe, хотя официальных заявлений на этот счет пока не делалось.

Примечательно, что у BMW сейчас практически нет прямых конкурентов в этом сегменте: Audi отказалась от выпуска A5 Coupe, а двухдверные версии Mercedes C-Class и E-Class объединились в одну модель CLE. Такая ситуация открывает для четвертой серии дополнительные рыночные перспективы, делая её премьеру особенно значимой. Главный вопрос сейчас — в сроках: по неофициальным данным, дебют новинки может состояться в 2027 или даже 2028 году

Hyundai также готовит к выходу обновленный Tucson с новой платформой и гибридными технологиями — подробнее об этом можно узнать в материае о грядущем развитии Hyundai Tucson . Это подтверждает: автопроизводители ищут новые пути, чтобы удержать внимание покупателей даже в традиционных сегментах.

