Новая BMW 5 Series Touring 2028 удивляет сдержанным стилем — что изменилось?

19 декабря 2025, 06:19
BMW 5 Series Touring 2028: обновленный универсал с менее агрессивным дизайном
BMW 5 Series Touring 2028: обновленный универсал с менее агрессивным дизайном
BMW готовит рестайлинг 5 Series Touring к 2028 году. Прототипы уже замечены на тестах. Дизайнеры отказались от смелых решений Neue Klasse. Внешность стала спокойнее, но интрига сохраняется. Узнайте, что ждет поклонников марки.
В 2028 году BMW готовит обновление для универсала 5 Series Touring, и первые прототипы уже попали в объективы автомобильных шпионов. Как сообщает autoevolution, на первых этапах инженеры и дизайнеры активно экспериментировали с элементами стиля, вдохновленными концепцией Neue Klasse и кроссовером iX3. Однако, судя по последним снимкам, компания решила пересмотреть свой подход и сделать внешний вид более сдержанным и консервативным.
Свежий прототип универсала отличается от предыдущих версий. В первую очередь бросаются в глаза более плоские фирменные «ноздри» решетки радиатора, которые теперь выглядят менее вызывающе. Фары также стали проще и лаконичнее, лишив прежней агрессивности. Такое решение, по мнению экспертов, должно было понравиться сторонникам классического стиля BMW, которые не всегда были в восторге от последних дизайнерских экспериментов марки.
Интересно, что на первых тестах рестайлинговой «пятерки» можно было заметить множество черт, характерных для электрокроссовера iX3: вертикальные линии, массивные воздухозаборники и необычные формы оптики. Но теперь, судя по всему, баварцы решили не шокировать публику и вернулись к более привычным для себя пропорциям и деталям. Универсал в кузове Touring сохранил узнаваемый силуэт, но стал выглядеть спокойнее и гармоничнее.
Пока что информации о технических изменениях немного. Ожидается, что обновленная 5-я серия Touring получит современные моторы, а также расширенную гибридную линейку и электрический разъем. BMW традиционно устанавливает баланс между комфортом, динамикой и современными технологиями.
Поклонники марки с нетерпением ждут официальной премьеры, чтобы оценить все изменения. Пока же остается только следить за новыми фотографиями с тестовых заездов. Ясно одно: BMW решила сделать ставку на эволюцию, а не революцию, сохранив узнаваемый стиль и добавив современные штрихи. Остается дождаться, как эти перемены воспримет рынок.
