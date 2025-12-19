Новая BMW 5 Series Touring 2028 удивляет сдержанным стилем — что изменилось?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 06:19

BMW 5 Series Touring 2028: обновленный универсал с менее агрессивным дизайном

BMW 5 Series Touring 2028: обновленный универсал с менее агрессивным дизайном

Новая BMW 5 Series Touring 2028 удивляет сдержанным стилем — что изменилось?

BMW 5 Series Touring 2028: обновленный универсал с менее агрессивным дизайном

BMW готовит рестайлинг 5 Series Touring к 2028 году. Прототипы уже замечены на тестах. Дизайнеры отказались от смелых решений Neue Klasse. Внешность стала спокойнее, но интрига сохраняется. Узнайте, что ждет поклонников марки.

BMW готовит рестайлинг 5 Series Touring к 2028 году. Прототипы уже замечены на тестах. Дизайнеры отказались от смелых решений Neue Klasse. Внешность стала спокойнее, но интрига сохраняется. Узнайте, что ждет поклонников марки.

В 2028 году BMW готовит обновление для универсала 5 Series Touring, и первые прототипы уже попали в объективы автомобильных шпионов. Как сообщает autoevolution, на первых этапах инженеры и дизайнеры активно экспериментировали с элементами стиля, вдохновленными концепцией Neue Klasse и кроссовером iX3. Однако, судя по последним снимкам, компания решила пересмотреть свой подход и сделать внешний вид более сдержанным и консервативным.

Свежий прототип универсала отличается от предыдущих версий. В первую очередь бросаются в глаза более плоские фирменные «ноздри» решетки радиатора, которые теперь выглядят менее вызывающе. Фары также стали проще и лаконичнее, лишив прежней агрессивности. Такое решение, по мнению экспертов, должно было понравиться сторонникам классического стиля BMW, которые не всегда были в восторге от последних дизайнерских экспериментов марки.

Интересно, что на первых тестах рестайлинговой «пятерки» можно было заметить множество черт, характерных для электрокроссовера iX3: вертикальные линии, массивные воздухозаборники и необычные формы оптики. Но теперь, судя по всему, баварцы решили не шокировать публику и вернулись к более привычным для себя пропорциям и деталям. Универсал в кузове Touring сохранил узнаваемый силуэт, но стал выглядеть спокойнее и гармоничнее.

Пока что информации о технических изменениях немного. Ожидается, что обновленная 5-я серия Touring получит современные моторы, а также расширенную гибридную линейку и электрический разъем. BMW традиционно устанавливает баланс между комфортом, динамикой и современными технологиями.

Поклонники марки с нетерпением ждут официальной премьеры, чтобы оценить все изменения. Пока же остается только следить за новыми фотографиями с тестовых заездов. Ясно одно: BMW решила сделать ставку на эволюцию, а не революцию, сохранив узнаваемый стиль и добавив современные штрихи. Остается дождаться, как эти перемены воспримет рынок.

Упомянутые модели: BMW 5 (от 2 650 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Барнаул Ставрополь Хабаровск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться