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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

16 ноября 2026, 11:01

Дешевле новых Geely и Chery»: владелец 28-летней BMW E39 раскрыл реальные расходы на содержание

Дешевле новых Geely и Chery»: владелец 28-летней BMW E39 раскрыл реальные расходы на содержание

1500 км без единой ошибки и ТО за 20 тысяч: сколько на самом деле требует 28-летняя BMW 520i с пробегом 360 тыс. км

Дешевле новых Geely и Chery»: владелец 28-летней BMW E39 раскрыл реальные расходы на содержание

BMW 520i 1998 года прошла 1,5 тыс. км сразу после покупки. На трассе владелец оценивает расход в 8-9 л на 100 км. Но ремонт охлаждения может стоить до 70 тыс. рублей, а восстановление подвески - около 100 тыс.

BMW 520i 1998 года прошла 1,5 тыс. км сразу после покупки. На трассе владелец оценивает расход в 8-9 л на 100 км. Но ремонт охлаждения может стоить до 70 тыс. рублей, а восстановление подвески - около 100 тыс.

Сразу после покупки Иван отправился на своей BMW в поездку длиной 1,5 тыс. км. Машина не показала ошибок, а двух полных баков бензина АИ-95 хватило на дорогу туда и обратно. Для 520i это весомый плюс, но возрастной автомобиль требует финансового запаса. В разговоре с корреспондентом Autonews владелец посоветовал откладывать на непредвиденные расходы 100-150 тыс. рублей в год. Это резерв, а не обязательный ежегодный счет за ремонт.

По словам Ивана, полного бака на трассе хватает примерно на 700-750 км. Отсюда его оценка расхода: около 8-9 л на 100 км. Для 28-летнего седана с рядным шестицилиндровым мотором показатель выглядит умеренным, но это данные конкретного автомобиля, а не гарантия для каждой E39.

Что придется проверять и оплачивать

Нынешнему владельцу повезло с состоянием машины: основные работы до продажи выполнил прежний хозяин. Иван пока ограничивается регулярным обслуживанием. Обычное ТО обходится примерно в 20-25 тыс. рублей. Он считает содержание BMW дешевле, чем обслуживание новых Geely или Chery, и связывает это с выбором запчастей и ремонтопригодностью конструкции.

Самые затратные возрастные узлы - система охлаждения и подвеска. Радиатор, водяной насос, термостат, расширительный бачок и пластиковые патрубки со временем теряют герметичность. Пластиковые элементы с возрастом становятся хрупкими. Если не выяснить, когда их меняли, сохраняется риск перегрева: алюминиевая головка блока цилиндров может потребовать серьезного ремонта. При осмотре стоит проверить следы подтеков, радиатор и бачок, работу вентилятора и водяного насоса, а также историю замены деталей. Комплексное обслуживание охлаждения с качественными деталями, по оценке владельца, обходится до 70 тыс. рублей.

Система VANOS также со временем нуждается в обслуживании. На износ могут указывать шум в верхней части двигателя, неровный холостой ход или ухудшение тяги. Подобные симптомы бывают и при других неисправностях. Поэтому проверку системы изменения фаз стоит совместить с компьютерной диагностикой, осмотром впуска и вакуумных линий. Иван оценивает ремонт с оригинальными запчастями в 40-45 тыс. рублей и отмечает, что подобные детали есть в наличии.

Алюминиевая подвеска помогает управляемости, но возрастные рычаги и шарниры требуют контроля. Стук на неровностях или вибрация руля - повод проверить узлы. Насторожить может и увод машины с траектории. Ремонт подвески с оригинальными компонентами обойдется примерно в 100 тыс. рублей. При осмотре проверьте пороги, силовые точки подъема и днище: от состояния кузова зависит объем возможных восстановительных работ.

Характер E39 и цена хорошего экземпляра

Осмотр особенно важен: пробег сам по себе мало говорит о состоянии этой машины. На одометре конкретной BMW 520i 1998 года - 360 тыс. км. Под капотом установлен атмосферный двигатель M52B20 объемом 1991 куб. см. Он развивает 150 л.с. и 190 Нм. С ним работают механическая коробка передач и задний привод. Капитального ремонта мотора, по словам Ивана, еще не было.

520i E39 выпускалась с продольно установленным рядным шестицилиндровым двигателем и задним приводом. Кузов E39 пришел на смену E34; модель выпускали как седан и универсал Touring. В ранних 520i устанавливался двухлитровый M52B20, как на автомобиле Ивана. В начале 2000-х на части рынков его сменил 2,2-литровый M54B22. Двигатель объемом 2171 куб. см развивал около 170 л.с. (125 кВт) и имел 24-клапанную схему DOHC с Double VANOS, меняющей фазы впускного и выпускного распредвалов. Поэтому характеристики позднего M54B22 не относятся к этой 520i 1998 года. Седан E39 выпускали до 2003 года, а Touring - до 2004-го.

От двухлитровой 520i не стоит ждать динамики версий 528i или 540i. Ее сильные стороны - ровная работа рядной «шестерки» и спокойный характер. Механическая коробка обеспечивает водителю больше непосредственного контроля. Задний привод создает знакомые владельцам старых BMW ощущения за рулем.

Пятое поколение BMW 5 Series показали во Франкфурте в 1995 году. Над дизайном работал Йоджи Нагашима: седан получил двойные круглые фары под общим стеклом, длинный капот и сдержанный силуэт. В конструкции использовали почти полностью алюминиевую подвеску и усилили жесткость кузова на кручение. Для своего времени предлагались система стабилизации, навигация и многофункциональный руль.

E39 выпускали с 1995 по 2003 год. За это время продали около 1,47 млн седанов и универсалов Touring. У Ивана было немало японских машин, и он сравнивает их с BMW: по его оценке, японские автомобили ярче ощущаются за рулем, тогда как BMW предлагает более комфортный характер бизнес-класса. Сходное сопоставление BMW с японским седаном обсуждалось и в разборе спора о седане.

Внешность этой E39 изменилась после полной перекраски в Nardi Grey - фирменный цвет Volkswagen. По словам Ивана, прежний владелец заплатил за работу 200 тыс. рублей. Иван также установил оптику с «глазками», которой не было у оригинальной BMW этого года: подобные фары появились позже на E90, а затем на F10. В салоне заменили музыкальную систему и разместили динамики на дверных картах. Остальное оставили в стоковом состоянии.

Перед покупкой Иван советует провести полноценное техническое обслуживание, даже если прежний владелец уверяет, что недавно все заменил. Для него состояние конкретного экземпляра важнее пробега и комплектации: возраст машины сам по себе означает естественный износ деталей.

Упомянутые модели: BMW 5 (от 2 650 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
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