Баварский флагман удивит свежим обликом – что изменится в экстерьере?

10 декабря 2025, 20:13
BMW 7 Series 2027 года получит новый дизайн без спорной разделенной оптики
BMW 7 Series 2027 года получит новый дизайн без спорной разделенной оптики
BMW готовит обновление для 7 Series 2027 года. Внешность седана обещает стать менее спорной. Подробности о переменах держатся в секрете. Сравнение с конкурентами вызывает интерес. Ожидается, что новинка удивит поклонников марки.
Будущее больших представительских седанов остается под вопросом, особенно если говорить о таких моделях, как Lexus LS или Audi A8. Однако соперничество между BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class, похоже, только набирает обороты. Как сообщает Autoevolution, баварский флагман готовится к переменам во внешности, которые уже вызвали бурю обсуждений среди поклонников марки.
В последние годы дизайн BMW 7 серии вызывал неоднозначные эмоции. Особое множество споров вызвала передняя часть с разделенной светодиодной оптикой, кто-то назвал ее традиционно смелым шагом, а кто-то – спорным решением. Теперь, судя по последним рендерам, компания решила исправить этот элемент и представила более классический и гармоничный облик.
Виртуальные изображения, появившиеся в сети, показывают, как может выглядеть обновленный седан 2027 года. Передняя часть стала более цельной, а оптика – лаконичной и строгой. Такой подход, по мнению многих, должен понравиться сторонникам традиционного стиля BMW, а также тем, кто ждал перемен после экспериментов последних лет.
Сравнивая BMW 7 Series с главным конкурентом – Mercedes-Benz S-Class, становится понятно, что борьба за внимание состоятельных покупателей только обостряется. Каждый производитель старается найти баланс между инновациями и узнаваемыми чертами, чтобы не потерять свою аудиторию. В случае с BMW ставка делается на сдержанность, что может стать решающим фактором на фоне более консервативных решений соперников.
Пока официальной информации о технических изменениях и дате выхода обновленной «семерки» нет. Однако эксперты уверены: BMW не ограничивается только внешними переменами. Ожидается, что седан получит новые технологии, расширенный список опций и, возможно, гибридную или полностью электрическую версию. Все это должно укрепить позиции модели на рынке и привлечь новых клиентов.
Поклонники марки с нетерпением ждут официальной премьеры,, чтобы оценить, насколько удачным станет новый курс в дизайне. Одно можно сказать точно: равнодушных к обновленной BMW 7 серии нет, ведь смена поколения модели всегда становится событием в мире премиальных автомобилей.
Похожие материалы БМВ
-
29.11.2025, 07:31
Рендеры показали, что рестайлинг не спасет BMW 7 Series 2027 года
BMW готовит обновление для 7 Series, но революции ждать не стоит. Новая модель сохранит платформу предшественника. Внешность изменится, но не кардинально. Подробности о рестайлинге уже обсуждают в сети. Что ждет поклонников бренда – интрига сохраняется.Читать далее
-
31.10.2025, 13:23
BMW представила лимитированную 7 Series Suhail Edition с арабским характером
BMW удивила поклонников новой лимитированной версией флагманского седана. Модель Suhail Edition посвящена арабскому наследию и звезде Сухайль. Внутри и снаружи автомобиль поражает деталями. Узнайте, чем еще выделяется эта новинка.Читать далее
-
28.10.2025, 16:47
История легендарной «акулы» BMW: почему эта «семерка» стала культовой в России
Вспоминаем легендарный седан из Баварии. Его называли «акулой». Он поражал воображение советских граждан. Этот автомобиль был настоящим прорывом. Узнайте его историю и секреты.Читать далее
-
20.10.2025, 17:04
Новый Mercedes S-Class и обновленный BMW 7 Series: битва флагманов на рендерах
Два культовых седана снова оказались в центре внимания. Их цифровые версии вызвали бурю обсуждений. Что скрывают новые Mercedes и BMW? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.09.2025, 10:48
BMW 7 Series LCI: виртуальный рендер показал новый облик без раздельных фар
Виртуальный художник предложил свежий взгляд на рестайлинг BMW 7 Series. Новый рендер избавился от спорных раздельных фар. Официальные перемены пока не подтверждены. Ожидается дальнейшее развитие дизайна.Читать далее
-
25.08.2025, 07:42
Бронированный BMW 760i xDrive Protection VR9: дороже Rolls-Royce Ghost и защищает от всего
На продажу выставлен уникальный BMW 760i xDrive Protection VR9 с баллистической защитой и роскошным оснащением. Его цена превышает стоимость Rolls-Royce Ghost, но за безопасность и комфорт здесь отвечают самые современные технологии.Читать далее
-
14.08.2025, 10:23
BMW 7 Series 2027: обновленный флагман с новыми фарами и революционным интерьером
В 2026 году BMW готовит масштабное обновление для 7 Series: новая внешность, светодиодная оптика, световая полоса на корме и ультрасовременный интерьер с системой iDrive X. Узнайте, какие технологии и моторы ждут флагманский седан в 2027 модельном году.Читать далее
-
14.01.2025, 16:49
Larte Design показал очень злой вариант BMW 7-series
Тюнеры из Larte Design представили первый проект нового года. Они подготовили для флагманского седана BMW 760i стайлинг-пакет Larte Performance, подчеркивающий его дерзкий характер и оригинальный стиль. Читать далее
-
10.08.2023, 07:59
BMW выпустила первый бронированный электрокар: спокойствие под градом пуль
Компания BMW показала бронированный представительский седан BMW i7 Protection, способный выдержать бронебойные пули, взрывы гранат и атаку беспилотников.Читать далее
-
17.06.2022, 15:11
Перспективы БМВ как бренда - новые модели и планы
В самой ближайшей перспективе концерн BMW намерен отправиться на охоту за клиентами сразу с несколькими новинками: новым седаном 7-Series, полностью электрическим X1, очередным поколением 5-Series. И это еще не все. Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
29.11.2025, 07:31
Рендеры показали, что рестайлинг не спасет BMW 7 Series 2027 года
BMW готовит обновление для 7 Series, но революции ждать не стоит. Новая модель сохранит платформу предшественника. Внешность изменится, но не кардинально. Подробности о рестайлинге уже обсуждают в сети. Что ждет поклонников бренда – интрига сохраняется.Читать далее
-
31.10.2025, 13:23
BMW представила лимитированную 7 Series Suhail Edition с арабским характером
BMW удивила поклонников новой лимитированной версией флагманского седана. Модель Suhail Edition посвящена арабскому наследию и звезде Сухайль. Внутри и снаружи автомобиль поражает деталями. Узнайте, чем еще выделяется эта новинка.Читать далее
-
28.10.2025, 16:47
История легендарной «акулы» BMW: почему эта «семерка» стала культовой в России
Вспоминаем легендарный седан из Баварии. Его называли «акулой». Он поражал воображение советских граждан. Этот автомобиль был настоящим прорывом. Узнайте его историю и секреты.Читать далее
-
20.10.2025, 17:04
Новый Mercedes S-Class и обновленный BMW 7 Series: битва флагманов на рендерах
Два культовых седана снова оказались в центре внимания. Их цифровые версии вызвали бурю обсуждений. Что скрывают новые Mercedes и BMW? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.09.2025, 10:48
BMW 7 Series LCI: виртуальный рендер показал новый облик без раздельных фар
Виртуальный художник предложил свежий взгляд на рестайлинг BMW 7 Series. Новый рендер избавился от спорных раздельных фар. Официальные перемены пока не подтверждены. Ожидается дальнейшее развитие дизайна.Читать далее
-
25.08.2025, 07:42
Бронированный BMW 760i xDrive Protection VR9: дороже Rolls-Royce Ghost и защищает от всего
На продажу выставлен уникальный BMW 760i xDrive Protection VR9 с баллистической защитой и роскошным оснащением. Его цена превышает стоимость Rolls-Royce Ghost, но за безопасность и комфорт здесь отвечают самые современные технологии.Читать далее
-
14.08.2025, 10:23
BMW 7 Series 2027: обновленный флагман с новыми фарами и революционным интерьером
В 2026 году BMW готовит масштабное обновление для 7 Series: новая внешность, светодиодная оптика, световая полоса на корме и ультрасовременный интерьер с системой iDrive X. Узнайте, какие технологии и моторы ждут флагманский седан в 2027 модельном году.Читать далее
-
14.01.2025, 16:49
Larte Design показал очень злой вариант BMW 7-series
Тюнеры из Larte Design представили первый проект нового года. Они подготовили для флагманского седана BMW 760i стайлинг-пакет Larte Performance, подчеркивающий его дерзкий характер и оригинальный стиль. Читать далее
-
10.08.2023, 07:59
BMW выпустила первый бронированный электрокар: спокойствие под градом пуль
Компания BMW показала бронированный представительский седан BMW i7 Protection, способный выдержать бронебойные пули, взрывы гранат и атаку беспилотников.Читать далее
-
17.06.2022, 15:11
Перспективы БМВ как бренда - новые модели и планы
В самой ближайшей перспективе концерн BMW намерен отправиться на охоту за клиентами сразу с несколькими новинками: новым седаном 7-Series, полностью электрическим X1, очередным поколением 5-Series. И это еще не все. Читать далее
- 20 990 000 РBMW 7 серии 2025 в Москве
- 6 745 000 РBMW 7 серии 2021 в Москве
- 21 090 000 РBMW 7 серии 2025 в Москве
- 19 950 000 РBMW 7 серии 2025 в Москве
- 22 842 300 РBMW 7 серии 2025 в Москве
- 5 190 000 РBMW 7 серии 2020 в Москве
- 7 500 000 РBMW 7 серии 2017 в Москве
- 17 900 000 РBMW 7 серии 2024 в Москве
- 6 999 000 РBMW 7 серии 2017 в Москве
- 9 170 000 РBMW 7 серии 2021 в Москве