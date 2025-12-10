Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 20:13

Баварский флагман удивит свежим обликом – что изменится в экстерьере?

BMW 7 Series 2027 года получит новый дизайн без спорной разделенной оптики

BMW готовит обновление для 7 Series 2027 года. Внешность седана обещает стать менее спорной. Подробности о переменах держатся в секрете. Сравнение с конкурентами вызывает интерес. Ожидается, что новинка удивит поклонников марки.

Будущее больших представительских седанов остается под вопросом, особенно если говорить о таких моделях, как Lexus LS или Audi A8. Однако соперничество между BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class, похоже, только набирает обороты. Как сообщает Autoevolution, баварский флагман готовится к переменам во внешности, которые уже вызвали бурю обсуждений среди поклонников марки.

В последние годы дизайн BMW 7 серии вызывал неоднозначные эмоции. Особое множество споров вызвала передняя часть с разделенной светодиодной оптикой, кто-то назвал ее традиционно смелым шагом, а кто-то – спорным решением. Теперь, судя по последним рендерам, компания решила исправить этот элемент и представила более классический и гармоничный облик.

Виртуальные изображения, появившиеся в сети, показывают, как может выглядеть обновленный седан 2027 года. Передняя часть стала более цельной, а оптика – лаконичной и строгой. Такой подход, по мнению многих, должен понравиться сторонникам традиционного стиля BMW, а также тем, кто ждал перемен после экспериментов последних лет.

Сравнивая BMW 7 Series с главным конкурентом – Mercedes-Benz S-Class, становится понятно, что борьба за внимание состоятельных покупателей только обостряется. Каждый производитель старается найти баланс между инновациями и узнаваемыми чертами, чтобы не потерять свою аудиторию. В случае с BMW ставка делается на сдержанность, что может стать решающим фактором на фоне более консервативных решений соперников.

Пока официальной информации о технических изменениях и дате выхода обновленной «семерки» нет. Однако эксперты уверены: BMW не ограничивается только внешними переменами. Ожидается, что седан получит новые технологии, расширенный список опций и, возможно, гибридную или полностью электрическую версию. Все это должно укрепить позиции модели на рынке и привлечь новых клиентов.

Поклонники марки с нетерпением ждут официальной премьеры,, чтобы оценить, насколько удачным станет новый курс в дизайне. Одно можно сказать точно: равнодушных к обновленной BMW 7 серии нет, ведь смена поколения модели всегда становится событием в мире премиальных автомобилей.

Упомянутые модели: BMW 7 (от 4 540 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
