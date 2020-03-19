Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
19 марта 2020, 19:15

BMW 7 серии станет электрокаром

  • 204
  • 0
Фото: motor.ru
Глава BMW Оливер Ципсе рассказал о следующем поколении флагманского седана 7 серии. Модель предложат с четырьмя силовыми установками, в том числе и электрическую версию.
Оливер Ципсе подтвердил предположения, что седан начнут выпускать с бензиновой, дизельной, гибридной и полностью электрической силовыми установками на выбор. На электричество переведут самый мощный седан BMW 7 серии.

Топовый вариант модели появится на рынке с индексом i7. Автомобиль заменит сегодняшнюю модель M760i. Предположительно электрический седан получит батарею емкостью 120 киловатт-часов. На полностью заряженной батарее автомобиль сможет проехать без подзарядки до 700 километров. Будет доступен и более бюджетный вариант с батарей на 80 киловатт-часов, но здесь и запаса хода будет меньше. В настоящее время компания уже тестирует i7 на дорогах. 

На сегодняшний день самой мощной «семеркой» остается BMW M760i. Автомобиль оснащен 585-сильным двигателем V12 объемом 6,6 литра. С места до первой «сотни» седан разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость искусственно ограничена на отметке 250 километров в час.

Если сегодняшние события не нарушат планов компании, то на рынке электрический седан появится в конце 2021 года или в начале 2022 года.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
BMW готовит новичка в GT3-классе
класс такую кулю
бмв
Как будет выглядеть будущий M6?
Совсем недавно редакция Autopeople.Ru опубликовала статью о сверхмощном “сгустке скорости”, посетившем Петербург. Очередные вести от “бело-голубого” автопроизводителя удивят наших читателей ни чуть не меньше. Появились эскизы будущего поколения M6 – более резонансные и многообещающие…Релиз следующего ...
Авто владелец
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы БМВ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа BMW M6
Объявления о продаже BMW M6
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 77 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
BMW 7 серии станет электрокаром
{{material_199333}}Оливер Ципсе подтвердил предположения, что седан начнут выпускать с бензиновой, дизельной, гибридной и полностью электрической силовыми установками на выбор. На электричество переведут самый мощный седан BMW 7 серии.Топовый вариант модели появится на рынке с индексом i7. Автомобиль заменит сегодняшнюю модель M760i. Предположительно электрический седан получит батарею емкостью 120 киловатт-часов. На полностью заряженной батарее автомобиль сможет проехать без подзарядки до 700 километров. Будет доступен и более бюджетный вариант с батарей на 80 киловатт-часов, но здесь и запаса хода будет меньше. В настоящее время компания уже тестирует i7 на дорогах. На сегодняшний день самой мощной «семеркой» остается BMW M760i. Автомобиль оснащен 585-сильным двигателем V12 объемом 6,6 литра. С места до первой «сотни» седан разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость искусственно ограничена на отметке 250 километров в час.Если сегодняшние события не нарушат планов компании, то на рынке электрический седан появится в конце 2021 года или в начале 2022 года.
2020-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Краснодар Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться