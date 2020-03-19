19 марта 2020, 19:15
BMW 7 серии станет электрокаром
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Фото: motor.ru
Глава BMW Оливер Ципсе рассказал о следующем поколении флагманского седана 7 серии. Модель предложат с четырьмя силовыми установками, в том числе и электрическую версию.
Оливер Ципсе подтвердил предположения, что седан начнут выпускать с бензиновой, дизельной, гибридной и полностью электрической силовыми установками на выбор. На электричество переведут самый мощный седан BMW 7 серии.
Топовый вариант модели появится на рынке с индексом i7. Автомобиль заменит сегодняшнюю модель M760i. Предположительно электрический седан получит батарею емкостью 120 киловатт-часов. На полностью заряженной батарее автомобиль сможет проехать без подзарядки до 700 километров. Будет доступен и более бюджетный вариант с батарей на 80 киловатт-часов, но здесь и запаса хода будет меньше. В настоящее время компания уже тестирует i7 на дорогах.
На сегодняшний день самой мощной «семеркой» остается BMW M760i. Автомобиль оснащен 585-сильным двигателем V12 объемом 6,6 литра. С места до первой «сотни» седан разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость искусственно ограничена на отметке 250 километров в час.
Если сегодняшние события не нарушат планов компании, то на рынке электрический седан появится в конце 2021 года или в начале 2022 года.
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