В Барнауле выставили BMW 7-Series с полным багажником пива: покупателю обещают экскурсию на пивоварню

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 февраля 2026, 11:27

BMW 7-Series 2009 с полным багажником пива: редкое предложение на рынке Барнаула

BMW 7-Series 2009 с полным багажником пива: редкое предложение на рынке Барнаула

В Барнауле выставили BMW 7-Series с полным багажником пива: покупателю обещают экскурсию на пивоварню

BMW 7-Series 2009 с полным багажником пива: редкое предложение на рынке Барнаула

В Барнауле выставлен на продажу BMW 7-Series 2009 года с пробегом 200 000 км и полным приводом. Владелец обещает отличное состояние, подарки в багажнике и даже экскурсию на пивоварню. Рассказываем подробнее о щедром предложении.

В Барнауле выставлен на продажу BMW 7-Series 2009 года с пробегом 200 000 км и полным приводом. Владелец обещает отличное состояние, подарки в багажнике и даже экскурсию на пивоварню. Рассказываем подробнее о щедром предложении.

На фоне растущего интереса к премиальным автомобилям с пробегом, на рынке Барнаула появилось необычное объявление: полностью отремонтированный BMW 7-Series 2009 года, оснащенный полным приводом и мощным 4,4-литровым двигателем, выставлен на продажу по цене ново Lada Vesta - всего за 2 млн рублей. В условиях, когда новые автомобили становятся все менее доступными, такие предложения вызывают особое внимание у автолюбителей, ищущих баланс между статусом, комфортом и ценой.

Владелец отмечает, что автомобиль приобретался для личного пользования в 2023 году и с тех пор прошел комплексное обслуживание. Все узлы и агрегаты приведены в порядок, а история обслуживания полностью прозрачна. Пробег - 200 000 км, что для представительского седана этого класса не выглядит критичным, особенно с учетом регулярного ТО. Машина не числится в розыске, юридически чиста, ограничений на регистрацию нет.

Комплектация 750i AT xDrive подразумевает не только полный привод, но и богатый набор опций, характерный для пятого поколения 7-Series. Владелец подчеркивает, что расход масла минимален, а полный привод отлично справляется с зимними условиями, что особенно актуально для сурового российского климата.

Фото: drom.ru

Интересно, что продавец решил добавить к стандартному описанию немного нестандартного подхода: в багажнике будущего владельца ждут подарки - насос, домкрат и... больше сотни литров пива. А за оплату наличными обещает еще три кеги пенного. Более того, покупателю предлагается экскурсия на местную пивоварню, что добавляет объявлению притягательности. 

В условиях, когда спрос на премиальные автомобили с пробегом стабильно высок, а новые машины становятся все менее доступными, такие предложения могут стать настоящей находкой для тех, кто ценит комфорт, мощность и индивидуальный подход. BMW 7-Series 2009 года в Барнауле - пример того, как личная история и нестандартный подход к продаже могут выделить автомобиль на фоне десятков других объявлений.

Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Тверь Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться