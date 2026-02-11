В Барнауле выставили BMW 7-Series с полным багажником пива: покупателю обещают экскурсию на пивоварню

11 февраля 2026, 11:27
BMW 7-Series 2009 с полным багажником пива: редкое предложение на рынке Барнаула
В Барнауле выставлен на продажу BMW 7-Series 2009 года с пробегом 200 000 км и полным приводом. Владелец обещает отличное состояние, подарки в багажнике и даже экскурсию на пивоварню. Рассказываем подробнее о щедром предложении.
На фоне растущего интереса к премиальным автомобилям с пробегом, на рынке Барнаула появилось необычное объявление: полностью отремонтированный BMW 7-Series 2009 года, оснащенный полным приводом и мощным 4,4-литровым двигателем, выставлен на продажу по цене ново Lada Vesta - всего за 2 млн рублей. В условиях, когда новые автомобили становятся все менее доступными, такие предложения вызывают особое внимание у автолюбителей, ищущих баланс между статусом, комфортом и ценой.
Владелец отмечает, что автомобиль приобретался для личного пользования в 2023 году и с тех пор прошел комплексное обслуживание. Все узлы и агрегаты приведены в порядок, а история обслуживания полностью прозрачна. Пробег - 200 000 км, что для представительского седана этого класса не выглядит критичным, особенно с учетом регулярного ТО. Машина не числится в розыске, юридически чиста, ограничений на регистрацию нет.
Комплектация 750i AT xDrive подразумевает не только полный привод, но и богатый набор опций, характерный для пятого поколения 7-Series. Владелец подчеркивает, что расход масла минимален, а полный привод отлично справляется с зимними условиями, что особенно актуально для сурового российского климата.
Интересно, что продавец решил добавить к стандартному описанию немного нестандартного подхода: в багажнике будущего владельца ждут подарки - насос, домкрат и... больше сотни литров пива. А за оплату наличными обещает еще три кеги пенного. Более того, покупателю предлагается экскурсия на местную пивоварню, что добавляет объявлению притягательности.
В условиях, когда спрос на премиальные автомобили с пробегом стабильно высок, а новые машины становятся все менее доступными, такие предложения могут стать настоящей находкой для тех, кто ценит комфорт, мощность и индивидуальный подход. BMW 7-Series 2009 года в Барнауле - пример того, как личная история и нестандартный подход к продаже могут выделить автомобиль на фоне десятков других объявлений.
