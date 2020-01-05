5 января 2020, 16:47
BMW 7-Series нового поколения: первые шпионские фото
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Фото: motor1.com
Компания BMW обещает выпустить новый флагманский седан 7-Series через два года. Работа над новинкой в самом разгаре. Фотошпионам удалось запечатлеть целый автовоз тестовых прототипов.
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
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Об изменениях в салоне можно догадаться по куску ткани, наброшенной на переднюю панель. Седан следующего поколения получит кокпит новой конфигурации, а также модифицированную информационно-развлекательную систему. Остальные детали интерьера пока остались прежними.
На борту одного из тестовых прототипов можно разглядеть шильдик «Hybrid test vehicle». Ожидается, что со сменой поколения 7-Series лишится массивных двигателей V12, а также мощных рядных дизельных «шестерок» с четырьмя нагнетателями для версий M50d. На смену им должны прийти гибридные и полностью электрические модификации. По словам представителей BMW, производство 7-Series текущего поколения (G11/12) завершат в середине 2022 года. Можно предположить, что седан новой генерации выйдет на рынок уже как автомобиль 2023 модельного года.
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