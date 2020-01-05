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5 января 2020, 16:47

BMW 7-Series нового поколения: первые шпионские фото

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Фото: motor1.com
Компания BMW обещает выпустить новый флагманский седан 7-Series через два года. Работа над новинкой в самом разгаре. Фотошпионам удалось запечатлеть целый автовоз тестовых прототипов.
BMW 7 Series нового поколения первые шпионские фото

Фото: motor1.com

BMW 7 Series нового поколения первые шпионские фото

Фото: motor1.com

BMW 7 Series нового поколения первые шпионские фото

Фото: motor1.com

BMW 7 Series нового поколения первые шпионские фото

Фото: motor1.com

BMW 7 Series нового поколения первые шпионские фото

Фото: motor1.com

BMW 7 Series нового поколения первые шпионские фото
BMW 7 Series нового поколения первые шпионские фото
BMW 7 Series нового поколения первые шпионские фото
BMW 7 Series нового поколения первые шпионские фото
BMW 7 Series нового поколения первые шпионские фото
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Судя по опубликованным фотографиям, перед нами тестовые «мулы», под знакомым кузовом которых скрывается абсолютно новая техническая начинка. Заклеенные камуфляжной пленкой фары и задние фонари позволяют предположить, что компания испытывает новую оптику. Возможно, со сменой поколения флагманский седан получит фары с продвинутой технологией Laserlight, которая будет отличаться увеличенной дальностью действия.

Об изменениях в салоне можно догадаться по куску ткани, наброшенной на переднюю панель. Седан следующего поколения получит кокпит новой конфигурации, а также модифицированную информационно-развлекательную систему. Остальные детали интерьера пока остались прежними.

На борту одного из тестовых прототипов можно разглядеть шильдик «Hybrid test vehicle». Ожидается, что со сменой поколения 7-Series лишится массивных двигателей V12, а также мощных рядных дизельных «шестерок» с четырьмя нагнетателями для версий M50d. На смену им должны прийти гибридные и полностью электрические модификации. По словам представителей BMW, производство 7-Series текущего поколения (G11/12) завершат в середине 2022 года. Можно предположить, что седан новой генерации выйдет на рынок уже как автомобиль 2023 модельного года.

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Отзывы по теме
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Цитата:| Кому: Иван Ну Иван, вы даете :) А в какой машине не надо делать/ менять/ следить за тем, что вы описали? Только не вздумайте покупать б.у. автомобиль, там 3 года гарантии не будет. Я не защищаю "семерку", машины такого ценового класса и стоят соответственно и обслуживаются за соответствующие ...
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BMW 7-Series нового поколения: первые шпионские фото
{{material_125516}}Судя по опубликованным фотографиям, перед нами тестовые «мулы», под знакомым кузовом которых скрывается абсолютно новая техническая начинка. Заклеенные камуфляжной пленкой фары и задние фонари позволяют предположить, что компания испытывает новую оптику. Возможно, со сменой поколения флагманский седан получит фары с продвинутой технологией Laserlight, которая будет отличаться увеличенной дальностью действия.Об изменениях в салоне можно догадаться по куску ткани, наброшенной на переднюю панель. Седан следующего поколения получит кокпит новой конфигурации, а также модифицированную информационно-развлекательную систему. Остальные детали интерьера пока остались прежними.На борту одного из тестовых прототипов можно разглядеть шильдик «Hybrid test vehicle». Ожидается, что со сменой поколения 7-Series лишится массивных двигателей V12, а также мощных рядных дизельных «шестерок» с четырьмя нагнетателями для версий M50d. На смену им должны прийти гибридные и полностью электрические модификации. По словам представителей BMW, производство 7-Series текущего поколения (G11/12) завершат в середине 2022 года. Можно предположить, что седан новой генерации выйдет на рынок уже как автомобиль 2023 модельного года.
2020-01-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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