Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
1 августа 2019, 09:34

BMW 7-Series станет электрокаром

  • 1325
  • 0
BMW 7-Series после смены поколения может получить полностью электрическую версию. По предварительной информации, новую модификацию назовут BMW i7 и ее разработка уже идет полным ходом. Продажи могут начаться в конце 2021 года.
BMW 7 Series станет электрокаром
Ранее мы писали
Спортивное подразделение BMW M Performance Car в ближайшие годы планирует расширить модельный ряд «заряженных» ...
Читать далее
В распоряжении редакции BMW Blog оказались подробности о новой электрической модели баварской марки. Покупателям BMW 7-Series следующего поколения предложат полностью электрическую версию под названием BMW i7. Электрокар оснастят аккумуляторными батареями емкостью от 80 до 120 кВт-ч. Это означает, что будущий BMW i7 сможет проехать без подзарядки до 700 километров. Суммарная отдача силовой установки седана составит не менее 650 л.с., что сделает его одним из самых мощных автомобилей в сегменте.

Одновременно появились слухи, что в следующем поколении BMW 7-Series лишится моторов V8 и V12. На смену им придут гибридные установки на основе рядных «шестерок». Но не стоит переживать по поводу итоговой мощности машины. Предполагается, что 3,0-литровый двигатель BMW войдет в состав гибридной силовой установки, которая в версиях начального уровня сможет развивать внушительные 560 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. 

Официального подтверждения этому пока нет, но известно, что BMW активно работает над электрификацией, готовясь к неизбежному в будущем переходу на электрические моторы. Следующее поколение BMW 7-Series появится на рынке в конце 2021 года или в начале 2022 года. Прототип новинки должны показать на год – полтора раньше, а значит официальные подробности узнаем уже совсем скоро.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW 7
Семёрка это второй по счёту автомобиль баварской марки, которым я владею. Первая была пятёрка Е-60, 530. Пятёрку я купил почти случайно, записался на тест новой ауди А6, но придя в автосалон и осмотрев автомобиль я даже не стал испытывать машину, впечатление оказалось таким, что о покупке я передумал ...
Аркадий
Стартовала сборка обновленного седана BMW 7-Series
110КМ класс!
Вячеслав
Отзыв о BMW 7 2003 года
Цитата:| Кому: Иван Ну Иван, вы даете :) А в какой машине не надо делать/ менять/ следить за тем, что вы описали? Только не вздумайте покупать б.у. автомобиль, там 3 года гарантии не будет. Я не защищаю "семерку", машины такого ценового класса и стоят соответственно и обслуживаются за соответствующие ...
Шурик
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы БМВ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
В России стало меньше дилеров. Чем это грозит покупателям?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа BMW 7
Объявления о продаже BMW 7
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 86 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
BMW 7-Series станет электрокаром
{{material_126891}}В распоряжении редакции BMW Blog оказались подробности о новой электрической модели баварской марки. Покупателям BMW 7-Series следующего поколения предложат полностью электрическую версию под названием BMW i7. Электрокар оснастят аккумуляторными батареями емкостью от 80 до 120 кВт-ч. Это означает, что будущий BMW i7 сможет проехать без подзарядки до 700 километров. Суммарная отдача силовой установки седана составит не менее 650 л.с., что сделает его одним из самых мощных автомобилей в сегменте.Одновременно появились слухи, что в следующем поколении BMW 7-Series лишится моторов V8 и V12. На смену им придут гибридные установки на основе рядных «шестерок». Но не стоит переживать по поводу итоговой мощности машины. Предполагается, что 3,0-литровый двигатель BMW войдет в состав гибридной силовой установки, которая в версиях начального уровня сможет развивать внушительные 560 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Официального подтверждения этому пока нет, но известно, что BMW активно работает над электрификацией, готовясь к неизбежному в будущем переходу на электрические моторы. Следующее поколение BMW 7-Series появится на рынке в конце 2021 года или в начале 2022 года. Прототип новинки должны показать на год – полтора раньше, а значит официальные подробности узнаем уже совсем скоро.
2019-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Краснодарский край Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.