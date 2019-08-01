1 августа 2019, 09:34
BMW 7-Series станет электрокаром
- 1325
- 0
BMW 7-Series после смены поколения может получить полностью электрическую версию. По предварительной информации, новую модификацию назовут BMW i7 и ее разработка уже идет полным ходом. Продажи могут начаться в конце 2021 года.
Ранее мы писали
Спортивное подразделение BMW M Performance Car в ближайшие годы планирует расширить модельный ряд «заряженных» ...Читать далее
Одновременно появились слухи, что в следующем поколении BMW 7-Series лишится моторов V8 и V12. На смену им придут гибридные установки на основе рядных «шестерок». Но не стоит переживать по поводу итоговой мощности машины. Предполагается, что 3,0-литровый двигатель BMW войдет в состав гибридной силовой установки, которая в версиях начального уровня сможет развивать внушительные 560 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.
Официального подтверждения этому пока нет, но известно, что BMW активно работает над электрификацией, готовясь к неизбежному в будущем переходу на электрические моторы. Следующее поколение BMW 7-Series появится на рынке в конце 2021 года или в начале 2022 года. Прототип новинки должны показать на год – полтора раньше, а значит официальные подробности узнаем уже совсем скоро.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
21.01.2018, 20:27
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
23.06.2017, 08:04
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
30.04.2017, 20:44
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
20.04.2016, 09:39
Тест-драйв BMW 330i: адреналиновая атака
30.03.2016, 08:47
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
21.01.2018, 20:27
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
23.06.2017, 08:04
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
30.04.2017, 20:44
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
20.04.2016, 09:39
Тест-драйв BMW 330i: адреналиновая атака
30.03.2016, 08:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Семёрка это второй по счёту автомобиль баварской марки, которым я владею. Первая была пятёрка Е-60, 530. Пятёрку я купил почти случайно, записался на тест новой ауди А6, но придя в автосалон и осмотрев автомобиль я даже не стал испытывать машину, впечатление оказалось таким, что о покупке я передумал ...
Цитата:| Кому: Иван Ну Иван, вы даете :) А в какой машине не надо делать/ менять/ следить за тем, что вы описали? Только не вздумайте покупать б.у. автомобиль, там 3 года гарантии не будет. Я не защищаю "семерку", машины такого ценового класса и стоят соответственно и обслуживаются за соответствующие ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве