3 июля 2019, 14:34
BMW 8-Series Gran Coupe встал на конвейер
- 805
- 0
На заводе BMW в Дингольфинге стартовало серийное производство четырехдверной версии 8-Series Gran Coupe. Автомобиль пополнил собой «восьмое» семейство, где сейчас имеются купе и кабриолет.
BMW 8
Выпускается с 1990 г.
Новый от 6 600 000 до 8 290 000 Р
Под капотом базовой версии 840i находится 3-литровый бензиновый агрегат с двумя турбинами. Мощность его достигает 340 л. с. и 500 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат». Привод – задний или полный за доплату.
Также в силовую линейку 8-Series Gran Coupe войдут 3-литровый 4-цилиндровый агрегат с нагнетателями. Его мощность достигает 320 л. с. и 680 Нм. Наконец, в «топе» четырехдверка порадует 4,4-литровым бензиновым твин-турбомотором V8, развивающим 530 л. с. и 750 Нм. На российском авторынке BMW 8-Series Gran Coupe появится в середине октября 2019 года.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
21.01.2018, 20:27
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
23.06.2017, 08:04
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
30.04.2017, 20:44
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
20.04.2016, 09:39
Тест-драйв BMW 330i: адреналиновая атака
30.03.2016, 08:47
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
21.01.2018, 20:27
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
23.06.2017, 08:04
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
30.04.2017, 20:44
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
20.04.2016, 09:39
Тест-драйв BMW 330i: адреналиновая атака
30.03.2016, 08:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
О чём разговор?
Через чур шикарных не бывает, бывает мало пива:)
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве