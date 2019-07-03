3 июля 2019, 14:34

BMW 8-Series Gran Coupe встал на конвейер

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На заводе BMW в Дингольфинге стартовало серийное производство четырехдверной версии 8-Series Gran Coupe. Автомобиль пополнил собой «восьмое» семейство, где сейчас имеются купе и кабриолет.

BMW 8
Выпускается с 1990 г.
Новый от 6 600 000 до 8 290 000 Р
Размер колесной базы автомобиля вырос по сравнению с купе на 201 мм — до 3023 мм, а длина выросла на 231 мм — до 5082 мм. В ширину Gran Coupe достигает 1932 мм (+30 мм), а в высоту — 1407 мм (+66 мм).

Под капотом базовой версии 840i находится 3-литровый бензиновый агрегат с двумя турбинами. Мощность его достигает 340 л. с. и 500 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат». Привод – задний или полный за доплату.

Также в силовую линейку 8-Series Gran Coupe войдут 3-литровый 4-цилиндровый агрегат с нагнетателями. Его мощность достигает 320 л. с. и 680 Нм. Наконец, в «топе» четырехдверка порадует 4,4-литровым бензиновым твин-турбомотором V8, развивающим 530 л. с. и 750 Нм. На российском авторынке BMW 8-Series Gran Coupe появится в середине октября 2019 года.


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BMW 8-Series Gran Coupe встал на конвейер
{{model_1893}}Размер колесной базы автомобиля вырос по сравнению с купе на 201 мм — до 3023 мм, а длина выросла на 231 мм — до 5082 мм. В ширину Gran Coupe достигает 1932 мм (+30 мм), а в высоту — 1407 мм (+66 мм).Под капотом базовой версии 840i находится 3-литровый бензиновый агрегат с двумя турбинами. Мощность его достигает 340 л. с. и 500 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат». Привод – задний или полный за доплату.Также в силовую линейку 8-Series Gran Coupe войдут 3-литровый 4-цилиндровый агрегат с нагнетателями. Его мощность достигает 320 л. с. и 680 Нм. Наконец, в «топе» четырехдверка порадует 4,4-литровым бензиновым твин-турбомотором V8, развивающим 530 л. с. и 750 Нм. На российском авторынке BMW 8-Series Gran Coupe появится в середине октября 2019 года.
2019-07-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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