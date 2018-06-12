12 июня 2018, 18:59

BMW 8-Series: смертельное ДТП накануне премьеры

Тестовый прототип BMW 8-Series попал в серьезную аварию на загородной трассе в Германии, в результате которой погибла пассажирка. Трагедия произошла накануне премьеры баварского купе, которое было намечено на 15 июня.
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BMW 8-Series: смертельное ДТП накануне премьеры BMW 8er
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Авария произошла неподалеку от городка Бонбрук, в 60 километрах от Мюнхена. По неизвестным причинам тестовый автомобиль BMW 8-Series на приличной скорости вылетел с дороги, задел деревья и несколько раз перевернулся. По предварительной информации, купе могло идти с превышением скорости и, не вписавшись в поворот, зацепить обочину. Это могло привести к заносу и потере управления. 

37-летний водитель смог самостоятельно выбраться из покореженной машины, в то время как его пассажирка оставалась заблокированной в салоне. Водитель сообщил, что это мать его подруги, которую он вызвался подвезти до дома. Прибывшим на место спасателям пришлось гидравлическими ножницами разрезать крышу. Однако 53-летняя женщина получила множественные травмы головы и скончалась до приезда скорой. 

На видео внизу видны следы шин на обочине неподалеку от места аварии. По-видимому, водитель, двигаясь на высокой скорости, случайно зацепил песчаную обочину, что и стало причиной трагедии. В автомобиле сработали все подушки безопасности, но из-за высокой скорости удар был чересчур мощный. 

Точные данные о скорости не сообщаются. Известно, что купе BMW M850i оснащается модернизированной «восьмеркой», выдающей 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. В сочетании с 8-диапазонным «автоматом» такой автомобиль способен разогнаться с места до 100 км/ч менее, чем за 4 секунды. Как ожидается, премьера BMW 8-Series Coupe состоится в пятницу, 15 июня, в рамках 24-часовой гонки на Ле-Мане. 
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Highliner
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Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
Никифор
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BMW 8-Series: смертельное ДТП накануне премьеры
{{material_122729}}Авария произошла неподалеку от городка Бонбрук, в 60 километрах от Мюнхена. По неизвестным причинам тестовый автомобиль BMW 8-Series на приличной скорости вылетел с дороги, задел деревья и несколько раз перевернулся. По предварительной информации, купе могло идти с превышением скорости и, не вписавшись в поворот, зацепить обочину. Это могло привести к заносу и потере управления. 37-летний водитель смог самостоятельно выбраться из покореженной машины, в то время как его пассажирка оставалась заблокированной в салоне. Водитель сообщил, что это мать его подруги, которую он вызвался подвезти до дома. Прибывшим на место спасателям пришлось гидравлическими ножницами разрезать крышу. Однако 53-летняя женщина получила множественные травмы головы и скончалась до приезда скорой. На видео внизу видны следы шин на обочине неподалеку от места аварии. По-видимому, водитель, двигаясь на высокой скорости, случайно зацепил песчаную обочину, что и стало причиной трагедии. В автомобиле сработали все подушки безопасности, но из-за высокой скорости удар был чересчур мощный. Точные данные о скорости не сообщаются. Известно, что купе BMW M850i оснащается модернизированной «восьмеркой», выдающей 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. В сочетании с 8-диапазонным «автоматом» такой автомобиль способен разогнаться с места до 100 км/ч менее, чем за 4 секунды. Как ожидается, премьера BMW 8-Series Coupe состоится в пятницу, 15 июня, в рамках 24-часовой гонки на Ле-Мане. 
2018-06-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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