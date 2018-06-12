12 июня 2018, 18:59
BMW 8-Series: смертельное ДТП накануне премьеры
Тестовый прототип BMW 8-Series попал в серьезную аварию на загородной трассе в Германии, в результате которой погибла пассажирка. Трагедия произошла накануне премьеры баварского купе, которое было намечено на 15 июня.
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37-летний водитель смог самостоятельно выбраться из покореженной машины, в то время как его пассажирка оставалась заблокированной в салоне. Водитель сообщил, что это мать его подруги, которую он вызвался подвезти до дома. Прибывшим на место спасателям пришлось гидравлическими ножницами разрезать крышу. Однако 53-летняя женщина получила множественные травмы головы и скончалась до приезда скорой.
На видео внизу видны следы шин на обочине неподалеку от места аварии. По-видимому, водитель, двигаясь на высокой скорости, случайно зацепил песчаную обочину, что и стало причиной трагедии. В автомобиле сработали все подушки безопасности, но из-за высокой скорости удар был чересчур мощный.
Точные данные о скорости не сообщаются. Известно, что купе BMW M850i оснащается модернизированной «восьмеркой», выдающей 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. В сочетании с 8-диапазонным «автоматом» такой автомобиль способен разогнаться с места до 100 км/ч менее, чем за 4 секунды. Как ожидается, премьера BMW 8-Series Coupe состоится в пятницу, 15 июня, в рамках 24-часовой гонки на Ле-Мане.
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