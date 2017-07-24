24 июля 2017, 18:32
BMW анонсировал выпуск «горячей» генерации седана M3 CS. Видео
В 2018 году немецкий премиум-бренд BMW покажет миру новую модель автомобиля M3 CS, которая удивит будущих владельцев достойной мощностью в 460 «лошадей».
Сохраняя интригу, компания не публикует скоростные характеристики модели. Ожидается, что эта информация появится ближе к дате выпуска модели.
Инженеры поработали над массой автомобиля - он стал легче благодаря использованию сверхлегких материалов. Кузов выполнен с применением деталей из углеродного волокна. Внешний вид новинки будет отличаться от предшественников благодаря модернизированному аэродинамическому обвесу, карбоновому капоту и переднему сплиттеру нового образца.
Точная дата презентации и стоимость новинки пока не известна.
Читайте по теме
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
В зеркальном кубе оказалась BMW 7 Series за 10 миллионов рублей
03.10.2015, 21:01
BMW Concept Path 22 – баварская интерпретация «Скремблера»
15.06.2015, 17:41
Читайте по теме
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
В зеркальном кубе оказалась BMW 7 Series за 10 миллионов рублей
03.10.2015, 21:01
BMW Concept Path 22 – баварская интерпретация «Скремблера»
15.06.2015, 17:41
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Долгожданное обновление модельного ряда легендарных "трешек" - М3 - стало прекрасным подарком для всех поклонников марки, считающих уверенную динамику третьей серии все же "вяловатой" для такого автомобиля. Дизайн обновленного купе получился в меру консервативным, в меру спортивным - что особенно удобно ...
бмв вы придурки , бмв должно быть только на механике в этом весь кайф , и во вторых кто вам дал право решать за нас потребителей на какой коробке нам ездить .
Продам пороги на BMW 92M левый и правый, BMW 90 пороги Performance, М стиль. Двери на BMW 90 4 двери.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное