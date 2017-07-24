24 июля 2017, 18:32

BMW анонсировал выпуск «горячей» генерации седана M3 CS. Видео

В 2018 году немецкий премиум-бренд BMW покажет миру новую модель автомобиля M3 CS, которая удивит будущих владельцев достойной мощностью в 460 «лошадей».
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BMW M3
Выпускается с 2014 г.
Новый 3 950 000 Р
Объявлений: 4
Мощный четырехдверный седан будет оснащен модернизированным бензиновым двигателем, выдающим 460 л.с. Именно этот силовой агрегат установлен на шикарном купе BMW M4 CS. Разработчики рассказали, что это будет 3,6-литровый «движок» с 4 цилиндрами twin turbo. Крутящий момент будет равен 600 Нм.

Сохраняя интригу, компания не публикует скоростные характеристики модели. Ожидается, что эта информация появится ближе к дате выпуска модели.

Инженеры поработали над массой автомобиля - он стал легче благодаря использованию сверхлегких материалов. Кузов выполнен с применением деталей из углеродного волокна. Внешний вид новинки будет отличаться от предшественников благодаря модернизированному аэродинамическому обвесу, карбоновому капоту и переднему сплиттеру нового образца.

Точная дата презентации и стоимость новинки пока не известна.

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Форум BMW M3
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Auto
BMW откажется от «механики» и «роботов»
бмв вы придурки , бмв должно быть только на механике в этом весь кайф , и во вторых кто вам дал право решать за нас потребителей на какой коробке нам ездить .
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BMW анонсировал выпуск «горячей» генерации седана M3 CS. Видео
{{model_1751}}Мощный четырехдверный седан будет оснащен модернизированным бензиновым двигателем, выдающим 460 л.с. Именно этот силовой агрегат установлен на шикарном купе BMW M4 CS. Разработчики рассказали, что это будет 3,6-литровый «движок» с 4 цилиндрами twin turbo. Крутящий момент будет равен 600 Нм.Сохраняя интригу, компания не публикует скоростные характеристики модели. Ожидается, что эта информация появится ближе к дате выпуска модели.Инженеры поработали над массой автомобиля - он стал легче благодаря использованию сверхлегких материалов. Кузов выполнен с применением деталей из углеродного волокна. Внешний вид новинки будет отличаться от предшественников благодаря модернизированному аэродинамическому обвесу, карбоновому капоту и переднему сплиттеру нового образца.Точная дата презентации и стоимость новинки пока не известна.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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