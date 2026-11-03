Аналитики RBC раскрыли правду: BMW теряет Китай, но у других премиальных брендов дела идут еще хуже

Дали деньги и закрыли лавочку: сотрудники BMW наперегонки бежали увольняться

BMW Brilliance Automotive сокращает около 1800 сотрудников - это примерно десятая часть штата. Увольнения затронули производственные и административные позиции. Решение совпало с падением продаж в Китае и ухудшением финансовых показателей концерна.

BMW Brilliance Automotive сокращает около 1800 сотрудников - это примерно десятая часть штата. Увольнения затронули производственные и административные позиции. Решение совпало с падением продаж в Китае и ухудшением финансовых показателей концерна.

За первые три квартала 2026 года мировые поставки BMW снизились на 4,9% и составили около 1,71 млн автомобилей. На этом фоне совместное предприятие BMW Brilliance Automotive (BBA) начало сокращать штат в Китае: работы лишились около 1800 человек - примерно 10% сотрудников. По сообщениям CarNewsChina и CnEVPost, сокращения начались 2 ноября 2026 года.

Увольнения коснулись производственных и административных должностей. Больше всего сокращений пришлось на производственные подразделения и объекты BBA в Шэньяне, провинции Ляонин. Российская газета сообщает со ссылкой на CarNewsChina, что уволенным предлагают компенсацию по формуле «N+5»: выплата рассчитывается с учетом стажа и месячной зарплаты, к ней добавляются пять базовых окладов без премий. Формулу поясняют так: месячная зарплата до вычета налогов за каждый год стажа плюс еще пять базовых окладов.

Сотрудники, попавшие под сокращение, говорят, что компания предлагает именно подобный расчет выходного пособия. BMW официально не подтвердила масштаб увольнений и условия компенсаций. Эксперты предполагают, что мера может входить в глобальную реструктуризацию. Однако прямую связь между сокращениями в Китае и глобальной программой концерн публично не подтвердил.

Сокращение штата продолжает тенденцию последних трех лет: BMW заметно уменьшила наем и не продлила контракты с частью сотрудников. Под увольнения попали работники с разным стажем, от новичков до опытных руководителей. О ситуации в BBA ранее рассказывалось в материале о сокращениях.

В Германии BMW Group договорилась с представителями работников сократить около 8000 офисных должностей к концу 2027 года. Программа затрагивает главным образом административные и исследовательские функции; планирование также входит в нее. Работникам предлагают уйти добровольно с компенсационными пакетами, производственные рабочие в программу не включены. После открытия системы расчета выплат 8 октября в нее вошли около 40 тысяч сотрудников. За первые три дня подали примерно 5000 заявок. Высокий спрос привел к досрочному закрытию или ограничению приема новых заявлений.

Финансовые показатели BMW также ухудшились. В первой половине 2026 года прибыль до налогообложения упала на 29,4% год к году, а операционная рентабельность автомобильного сегмента составила 3,6% при целевом диапазоне 8-10%. За первые три квартала мировые поставки группы снизились на 4,9%, примерно до 1,71 млн автомобилей.

В Китае давление на продажи оказалось особенно заметным. За первые три квартала поставки BMW и Mini на этом рынке сократились на 21,8% - примерно до 376 тысяч автомобилей; в третьем квартале падение составило около 25%. Доля Китая в мировых продажах BMW снизилась с 32,3% в 2023 году до 25,4% в 2025-м. Аналитики RBC Capital Markets отмечали, что снижение BMW было сопоставимо с общим ухудшением рыночной конъюнктуры Китая, тогда как у некоторых конкурентов премиум-класса падение оказалось глубже.

Scope Ratings называет давление на европейских автопроизводителей в Китае структурным: китайские марки конкурируют за счет более низкой себестоимости и быстрого обновления модельных рядов. Особенно заметно соперничество в сегментах электромобилей и подключаемых гибридов. Местные производители активно используют скидки и предлагают широкий набор цифровых функций. Scope Ratings также связывает снижение прибыльности европейских компаний с потерей прибыли в Китае и усилением китайских конкурентов на их домашних рынках.