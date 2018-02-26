BMW договорился с Great Wall о сборке электрических Mini
В следующем году в Китае стартует производство электрических версий автомобилей Mini. Соответствующее соглашение о намерениях подписали компании BMW и Great Wall Motor.
Рынок электромобилей в Китае на сегодняшний день является одним из самых перспективных и быстроразвивающихся в мире. Только в прошлом году объем продаж электрокаров увеличился в полтора раза по сравнению с 2016 годом. Кроме того, автомобили Mini пользуются популярностью в Китае. По итогам 2017 года, в Поднебесной было реализовано 35 000 экземпляров марки, что составляет около 10% глобальных продаж.
Поэтому баварский автопроизводитель заинтересован в появлении здесь собственного завода. BMW и раньше заявляла о намерении расширить модельный ряд в салонах китайских дилеров. На сегодняшний день основной конвейер по выпуску электрических Mini готовится стартовать в английском Оксфорде. Сборку планируют начать в январе 2019 года.
В Китае у BMW уже есть одно совместное предприятие - с компанией Brilliance. На двух заводах в Шэньяне выпускаются три модели BMW: 3-Series, 5-Series и X1. Здесь налажено производство двигателей и аккумуляторов для электромобилей BMW. Ранее в Brilliance заявляли о намерении выпускать электрическую версию седана BMW 5-Series.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Машина понравилась очень. Не буду сравнивать с другими, это всё-таки Бентли!
а где nissan juke, или он вне конкуренции) ) ) ...
Недавно побывал в РРТ на Захарова. Изначально заезжал, чтобы резину на лето оставить, но в итоге кондишн почистил и масло поменял. Настоящий сервис от производителя. Из плюсов: ценовая политика, толковые мастера, и на вопросы ответят и сделают качественно.
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