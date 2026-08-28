Кнопки в прошлом: смелые эксперименты BMW, которые разделили водителей на два лагеря

28 августа 2026, 09:08
BMW достиг отметки в 2 миллиона электрокаров: новый рекорд на европейском рынке
BMW достиг отметки в 2 миллиона электрокаров: новый рекорд на европейском рынке
BMW преодолела важный рубеж: двухмиллионный электрокар отправился в Испанию. Как меняется спрос на электромобили в Европе и США, что влияет на динамику продаж и почему этот тренд может затронуть российских автолюбителей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что доля электрокаров в Европе уже близка к трети всех продаж бренда.
Для российских автомобилистов новость о том, что BMW реализовала свой двухмиллионный электрокар, может стать сигналом о глобальных изменениях в автомобильной индустрии. Электромобили, которые еще недавно казались экзотикой, сегодня уверенно занимают все большую долю рынка, и этот тренд уже влияет на стратегию ведущих мировых брендов. Как сообщает Autonews, юбилейным автомобилем стал i5 M60 xDrive, собранный на немецком заводе и отправленный покупателю в Испанию. Это событие подчеркивает, насколько быстро европейский рынок переходит на электротягу, и заставляет задуматься о перспективах для России.
С момента появления первого электрокара BMW i3 в 2013 году компания последовательно наращивала темпы производства и продаж. Если учитывать не только чистые электромобили, но и подключаемые гибриды, общий объем реализованных электрифицированных машин BMW по всему миру уже приблизился к 3,5 миллиона. Особенно заметен рост в Европе: только во втором квартале 2026 года продажи электрокаров BMW здесь увеличились на 38%, достигнув 81,4 тысячи единиц. Доля электромобилей в структуре продаж бренда в регионе уже составляет около 28% - это почти треть всех новых BMW, что еще недавно казалось невозможным.
В то же время ситуация на американском рынке складывается иначе. После отмены федеральных налоговых льгот спрос на электромобили BMW в США резко снизился: во втором квартале продажи упали более чем на 20%. Это наглядно демонстрирует, насколько государственная поддержка способна влиять на динамику рынка. Для российских покупателей, которые только начинают присматриваться к электрокарам, этот опыт может быть полезен: без стимулов со стороны государства массовый переход на электротягу идет заметно медленнее.
Интересно, что BMW не ограничивается только техническими инновациями. Компания активно меняет подход к дизайну и эргономике: например, недавно было принято решение отказаться от привычных физических кнопок в салоне ради новых цифровых решений, ориентированных на молодое поколение водителей. Такой шаг может стать ориентиром и для других производителей, которые стремятся сделать свои автомобили более современными и привлекательными для новых клиентов.
В контексте мировых тенденций стоит отметить, что не только BMW, но и другие автогиганты активно инвестируют в развитие электротранспорта. По данным отраслевых аналитиков, к 2030 году доля электромобилей на европейском рынке может превысить 50%. Это создает новые вызовы для производителей, дилеров и сервисных центров, а также для инфраструктуры зарядных станций. В России, несмотря на пока скромные показатели, интерес к электрокарам постепенно растет, и опыт BMW может стать примером для отечественных компаний. Кстати, недавно эксперты подробно разбирали, как новые модели электромобилей влияют на расстановку сил на рынке - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске нового седана Tenet A8: какие особенности и перспективы отмечают специалисты.
В завершение стоит добавить несколько важных фактов: BMW i5 M60 xDrive - это не только юбилейная модель, но и представитель нового поколения электрокаров с расширенным запасом хода и улучшенной динамикой. Европейский рынок остается драйвером роста для бренда, а в США ситуация может измениться только при возвращении поддержки со стороны государства. Для российских автолюбителей эта новость - повод задуматься о будущем личного транспорта и внимательно следить за изменениями в мировой автомобильной индустрии.
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