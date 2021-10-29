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29 октября 2021, 19:43

BMW E1 – забытый электрический прототип, которому «стукнуло» 30 лет

У ныне здравствующего «электрика» BMW i3 (кстати, самого доступного автомобиля в EV-линейке компании) был, так сказать, предтеча. Но об этом почему-то мало говорится, и потому его мало кто знает. Посему знакомимся заново – BMW E1.
Фото: BMW
BMW E1 забытый электрический прототип которому стукнуло 30 лет
Изображение загружается

Фото: BMW

BMW E1 забытый электрический прототип которому стукнуло 30 лет
Изображение загружается

Фото: BMW

BMW E1 забытый электрический прототип которому стукнуло 30 лет
Изображение загружается

Фото: BMW

BMW E1 забытый электрический прототип которому стукнуло 30 лет
Изображение загружается

Фото: BMW

BMW E1 забытый электрический прототип которому стукнуло 30 лет
Изображение загружается

Фото: BMW

BMW E1 забытый электрический прототип которому стукнуло 30 лет
Изображение загружается

Фото: BMW

BMW E1 забытый электрический прототип которому стукнуло 30 лет
Изображение загружается

Фото: BMW

BMW E1 забытый электрический прототип которому стукнуло 30 лет
BMW E1 забытый электрический прототип которому стукнуло 30 лет
BMW E1 забытый электрический прототип которому стукнуло 30 лет
BMW E1 забытый электрический прототип которому стукнуло 30 лет
BMW E1 забытый электрический прототип которому стукнуло 30 лет
BMW E1 забытый электрический прототип которому стукнуло 30 лет
BMW E1 забытый электрический прототип которому стукнуло 30 лет

Презентация этого электрического концепт-кара (заводской индекс Z11) прошла ровно 30 лет назад на осеннем Франкфуртском мотор-шоу 1991 года.

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Немного смешной, по нынешним меркам, трехдверный хэтчбек получился миниатюрным – длиной всего 3,46 метра (ширина – 3,46 м, высота – 1,35 метра) с колесной базой 2,32 метра. Снаряженная масса BMW E1 не превышала 900 кг, салон спроектировали по формуле «2+2», то есть был 4-местным, кузовные панели изготовили из пластика, шасси – из алюминия. Масса электромобиля составляла около 900 кг. В общем, этакая божья коровка, только электрическая.

Электромотор мощностью 32 кВт (менее 50 л.с.) установили на задней ведущей оси. В качестве источника электроэнергии решили использовать серно-натриевую батарею напряжением 120В и емкостью 20 кВт/ч. От обычной домашней розетки 220В расположенная под задним креслом и надлежащим образом защищенная в случае аварии АКБ могла заряжаться от 6 до 8 часов. Полная зарядка обеспечивала малышу пробег до 232 км (данные автопроизводителя), что по тем временам было вполне прилично. Максимальная скорость не превышала 120 км/ч, а разгон с места до 50 миль/ч занимал 6 секунд.

«Самый передовой автомобиль века»

BMW E1 хоть и слыл прототипом, однако при этом был полностью пригоден для дорожного движения и мог использоваться в повседневных дорожных условиях. Эксплуатационные и практические качества электромобиля с его новаторским аэродинамическим дизайном были полностью одобрены водителями-испытателями.

Однако судьба экспериментального BMW E1 оказалась не фартовой - опытный образец сгорел во время испытаний. Баварцы тем не менее не смирились с этим и через 2 года на том же Франкфуртском автосалоне IAA продемонстрировали новый вариант автомобиля с заводским кодом Z15. «Электрик» слегка вырос в габаритах (длина кузова увеличилась до 3,7 метра) и порадовал поклонников марки несколько измененным обликом. 

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Популярное в Германии издание Auto Bild назвало BMW E1 с его нулевыми выбросами «самым передовым автомобилем века». Таким же однозначным оказался выбор читателей автомобильного журнала Auto Zeitung – они дружно проголосовали за BMW E1 как победителя в категории «Окружающая среда и технологии».

Помимо электрического привода инженеры BMW также предложили концептуальную модификацию BMW E1 (Z13) с ДВС - 1,1-литровым бензиновым мотором, позаимствованным у мотоцикла BMW K 1100, правда, пришлось немного уменьшить мощность агрегата (82 л.с. и 110 Нм крутящего момента), который был установлен сзади. Бензиновая версия с шасси из алюминиевых профилей имела массу 830 кг, с места до «сотни» ускорялась за 11,5 секунды и достигала максимальной скорости 180 км/ч. В BMW утверждали, что среднее потребление бензина не превышало от 5 до 6 л/100 км.

Продолжение идеи

BMW E1 имел и второе прочтение. Доработанный вариант электромобиля весил 800 кг, а в качестве источника питания использовал натриево-никелевую батарею от компании AEG мощностью 19 кВт/ч, работающую при высокой рабочей температуре. Автомобиль управлялся от электродвигателя 32 кВт (150 Нм крутящего момента), который ускорял «букашку» до скорости 80 миль/ч (128 км/ч) за 12,7 секунды. При этом дальность хода от одной зарядки аккумулятора составляла 265 км.

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Второе поколение BMW E1 появилось в том числе в гибридном исполнении. Эта версия имела уменьшенную батарею, дабы освободить место для 40-литрового топливного бака. BMW Hybrid-E1 весил 900 кг.

Логичный ход E2

Линейка этого автомобиля была дополнена дизайнерской версией BMW E2, которая была построена на основе модели E1. Машину построили по американскому вкусу и в полном соответствии с требованиями безопасности того времени. Электромобиль весил 1000 кг, что на 100 кг превышало массу донора. Кроме того, он был чуть длиннее (3,82 метра) и выше (1,45 м). С двигателем 32 кВт BMW E2 разгонялся до 50 миль/ч за 6,5 секунды и достигал максимальной скорости 120 км/ч. В теории на чистой тяге можно было преодолеть расстояние до 430 км, однако практика показала, что потолок не превышает 260 км.

Если бы аккумуляторные батареи были эффективными и зрелыми, BMW E1 мог бы пойти в серийное производство. Но этого не произошло, в документации концерна написали, что BMW E1 – это «исследование реальных возможностей автомобилей». Пришлось ждать концептуальной версии «зелёной» пятидверки BMW i3, которая впервые предстала перед публикой в сентябре 2011 года на автосалоне во Франкфурте (серийный образец дебютировал в июле 2013-го).

Далеко ушли, однако

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Сегодня штат электрических моделей баварского автогиганта пестрит самыми различными вариациями машин по ценам, от которых в начале 1990-х у многих немцев (и не только) случился бы припадок. Самый доступный (как мы уже заметили) BMW i3 на родине продается по стартовой цене 39 000 евро. BMW i4 стоит от 58 300 евро, BMW iX3 - 67 300 евро, BMW i4 M50 – 69 900 евро, BMW iX – 77 300 евро. Плюс к этому ряду – модификации Plug-In Hybrid.

В России «электриков» из Баварии не так много. На российском сайте концерна представлены лишь 2 модели: BMW iX (от 8 500 000 рублей) и BMW i4 M50 (предзаказ). В BMW называют iX не иначе как «технологичным флагманом марки». Оно и верно: это полноприводный полноразмерный SUV премиального класса и, по совместительству, первый BMW в истории, изначально задуманный как электромобиль и построенный на новой платформе, которая была создана только и специально для электромобилей.

У BMW iX, прямо-таки скажем, оригинальная внешность с безрамочными дверями и «20-ми» колесами, но в любом случае он выглядит полновесным 5-метровым кроссовером массой 2,6 тонны. Внутри – ода современному лаконизму, из которого явно выбиваются шестигранный двухспицевый мульти-руль с рельефным ободом и широкоформатное изогнутое табло без рамок, помещенное под единое стекло и объединяющее в себе 2 экрана. Количество физических кнопок и клавиш минимально. Посадочных мест – 5. Объем багажного отделения – 500/1750 литров.

Благодаря двум мощным электромоторам (523 л.с. и 765 Нм – версия iX xDrive50) и электрическому полному приводу BMW xDrive обеспечивается впечатляющая динамика – 4,6 секунды до 100 км/ч (максималка – 200 км/ч). Обещанный запас хода – 630 км. Используемые технологии зарядки позволяют увеличить запас хода на 120 км всего за 10 минут или полностью зарядить батарею менее чем за 40 минут при использовании общественных высокомощных зарядных станций.

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