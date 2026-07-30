Прибыль рухнула, планы меняются: что кризис BMW Group значит для покупателей премиум‑авто в России

30 июля 2026, 16:09
BMW фиксирует резкое падение прибыли и поставок: что происходит на мировом рынке
BMW фиксирует резкое падение прибыли и поставок: что происходит на мировом рынке
BMW Group опубликовала свежий отчет: прибыль за полгода снизилась почти на треть, а продажи в Китае рухнули на 20%. Мало кто знает, что на фоне жесткой конкуренции и новых регуляторных требований компания вынуждена перестраивать бизнес. Какие последствия ждут рынок и что говорят специалисты - разбираемся подробно.
Для российских автолюбителей новости о финансовых результатах BMW Group могут показаться далекими, но на самом деле они напрямую влияют на стоимость и доступность автомобилей премиум-класса, а также на стратегию развития бренда в Европе и мире. Снижение прибыли и поставок в ключевых регионах способно изменить расстановку сил на рынке, а значит, и условия для покупателей.
Как сообщает Autonews, за первые шесть месяцев 2026 года выручка BMW Group составила 62,266 млрд евро, что на 8% меньше, чем годом ранее. Если учитывать валютные колебания, падение чуть скромнее - 6,1%. Во втором квартале выручка снизилась до 31,259 млрд евро, что на 7,8% ниже прошлогоднего результата. Прибыль до налогообложения за полугодие сократилась почти на треть - до 4,045 млрд евро, а во втором квартале падение оказалось еще более заметным - минус 35,1%.
Руководство BMW Group не скрывает: отрасль сталкивается с серьезными вызовами. Милан Неделькович, председатель правления BMW AG, отметил, что компания вынуждена реагировать на ужесточение регуляторных требований в разных странах, усиление конкуренции и последствия геополитических конфликтов. По его словам, бизнес-модель BMW в ближайшие годы будет меняться, чтобы сохранить гибкость и конкурентоспособность. В компании уже реализуют программы по оптимизации расходов и реструктуризации процессов.
Особое внимание привлекает ситуация на китайском рынке. Именно здесь BMW столкнулась с самым резким падением: за полгода поставки автомобилей снизились на 20,4%, а во втором квартале - сразу на 30,2%. Для сравнения, в Европе зафиксирован рост на 5,4% за полугодие и на 7,6% во втором квартале, а в США - увеличение на 3,9% и 11,9% соответственно. Всего за шесть месяцев 2026 года клиентам по всему миру было передано 1 156 727 автомобилей BMW, Mini и Rolls-Royce - это на 4,2% меньше, чем годом ранее.
Интересно, что на фоне общего спада бренд Mini демонстрирует противоположную динамику: поставки выросли на 11,7% за полгода и на 17,1% во втором квартале. Важную роль здесь сыграли полностью электрические версии - на них пришлось почти 37% всех проданных Mini. В целом по группе продажи электромобилей (BEV) за полгода снизились на 7,4%, однако во втором квартале отмечен рост на 5,2%. Особенно заметен скачок в Европе, где доля электрокаров в поставках достигла 31,3%.
BMW делает ставку на новые модели линейки Neue Klasse. Первый электрокроссовер BMW iX3 уже близок к отметке в 100 тысяч заказов, а интерес к BMW i3 сохраняется высоким с момента старта предварительных продаж. Это может указывать на то, что несмотря на временные трудности, компания продолжает развивать перспективные направления.
Внутри компании идут масштабные перемены: достигнуто соглашение с производственным советом о реструктуризации персонала, включая добровольные выходные пособия. По неофициальным данным, под сокращения могут попасть до 8 тысяч сотрудников. Подобные шаги уже предпринимались и другими автогигантами: например, Volkswagen AG недавно сообщил о снижении чистой прибыли на 30,7% за первое полугодие.
Эксперты отмечают, что ситуация с BMW отражает более широкий тренд: автопроизводители вынуждены адаптироваться к новым реалиям, где успех зависит не только от качества машин, но и от гибкости бизнеса. В условиях, когда конкуренция усиливается, а требования к экологичности и цифровизации растут, даже лидеры рынка сталкиваются с необходимостью пересматривать стратегию. Кстати, похожие вызовы обсуждаются и в других сегментах: например, как внедрение искусственного интеллекта меняет процесс выбора автомобиля и влияет на работу дилеров.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: BMW Group остается одним из крупнейших игроков на мировом рынке, несмотря на временные трудности. Компания активно инвестирует в развитие электромобилей и цифровых сервисов, а также ищет новые пути оптимизации расходов. Для российских покупателей это может означать как появление новых моделей, так и возможные изменения в ценовой политике. Важно следить за дальнейшими шагами BMW, ведь их решения способны повлиять на весь премиум-сегмент в ближайшие годы.
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