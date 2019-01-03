3 января 2019, 00:47

BMW готовит 700-сильного конкурента McLaren

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Компания BMW рассматривает возможность построить гибридный суперкар, который смог бы составить конкуренцию моделям McLaren и Ferrari. Новинку могут представить в течение ближайших пяти лет.
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Член совета директоров BMW Клаус Фройлих заявил, что сейчас у компании есть все для создания спортивного суперкара, а именно, углепластиковое шасси и электрические технологии, уже зарекомендовавшие себя на суперкаре BMW i8.

Новый мощный суперкар получит традиционный ДВС и гибридную надстройку. В последнее время многие производители спортивных автомобилей пошли по пути частичной электрификации. Например, во всех моделях McLaren и Ferrari, выпущенных после 2020 года, будут использованы электрические технологии.

Новый суперкар BMW появится к 2023 году. Его построят на модифицированной легкой углепластиковой архитектуре от i8. Ожидается, что новинка получит гораздо более внушительный бензиновый агрегат, чем тот, которым сейчас оснащается i8. Шесть цилиндров вместо нынешних трех у i8 обеспечат двукратную прибавку в мощности – до 700 лошадиных сил. Стоить автомобиль будет существенно дороже BMW i8, то есть более 130 000 евро. По цене он вплотную приблизится к конкурентам. Например, McLaren 570 стоит от 160 000 евро. Суперкар выпустят ограниченным тиражом, чтобы подчеркнуть его эксклюзивность.

Новинки и концепт кары БМВ ай 8
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Отзывы по теме
BMW назвал стоимость купе и родстера i8
Хороша машинка! Вот только где ж ей разогнаться с таким клиренсом, да по нашим дорогам. И цена совсем негармоничная...
Семен
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Ну, если Соренто Прайм и Терамонт еще могут порадовать простых смертных, то восторг от появления в продаже родстера БМВ за 11 миллионов испытают лишь избранные.
Владимир
Форум BMW 1
Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
Никифор
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BMW готовит 700-сильного конкурента McLaren
{{material_122435}}Член совета директоров BMW Клаус Фройлих заявил, что сейчас у компании есть все для создания спортивного суперкара, а именно, углепластиковое шасси и электрические технологии, уже зарекомендовавшие себя на суперкаре BMW i8.Новый мощный суперкар получит традиционный ДВС и гибридную надстройку. В последнее время многие производители спортивных автомобилей пошли по пути частичной электрификации. Например, во всех моделях McLaren и Ferrari, выпущенных после 2020 года, будут использованы электрические технологии.Новый суперкар BMW появится к 2023 году. Его построят на модифицированной легкой углепластиковой архитектуре от i8. Ожидается, что новинка получит гораздо более внушительный бензиновый агрегат, чем тот, которым сейчас оснащается i8. Шесть цилиндров вместо нынешних трех у i8 обеспечат двукратную прибавку в мощности – до 700 лошадиных сил. Стоить автомобиль будет существенно дороже BMW i8, то есть более 130 000 евро. По цене он вплотную приблизится к конкурентам. Например, McLaren 570 стоит от 160 000 евро. Суперкар выпустят ограниченным тиражом, чтобы подчеркнуть его эксклюзивность.
2019-01-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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