3 января 2019, 00:47
BMW готовит 700-сильного конкурента McLaren
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Компания BMW рассматривает возможность построить гибридный суперкар, который смог бы составить конкуренцию моделям McLaren и Ferrari. Новинку могут представить в течение ближайших пяти лет.
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Новый мощный суперкар получит традиционный ДВС и гибридную надстройку. В последнее время многие производители спортивных автомобилей пошли по пути частичной электрификации. Например, во всех моделях McLaren и Ferrari, выпущенных после 2020 года, будут использованы электрические технологии.
Новый суперкар BMW появится к 2023 году. Его построят на модифицированной легкой углепластиковой архитектуре от i8. Ожидается, что новинка получит гораздо более внушительный бензиновый агрегат, чем тот, которым сейчас оснащается i8. Шесть цилиндров вместо нынешних трех у i8 обеспечат двукратную прибавку в мощности – до 700 лошадиных сил. Стоить автомобиль будет существенно дороже BMW i8, то есть более 130 000 евро. По цене он вплотную приблизится к конкурентам. Например, McLaren 570 стоит от 160 000 евро. Суперкар выпустят ограниченным тиражом, чтобы подчеркнуть его эксклюзивность.
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