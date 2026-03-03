2027 BMW iX4 замечен на тестах в Швеции — электрокроссовер без бензиновых моторов

3 марта 2026, 04:56
BMW готовит электрический iX4: первые фото серийных фар и подтверждение двух версий
BMW меняет стратегию: вместо привычного X4 на платформе CLAR в 2027 году появится полностью электрический iX4. Прототип уже проходит испытания с серийными деталями, а производитель подтвердил две версии силовой установки. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.
Появление BMW iX4 — это не просто очередная смена поколений, а решающий шаг в эволюции философии баварского бренда. Немцы окончательно отказываются от бензиновых и дизельных версий модели X4, делая ставку исключительно на электрическую тягу. Это решение знаменует собой новый курс компании: теперь даже в среднем сегменте своих кроссоверов BMW делает акцент на электромобили.
Как стало известно, производство BMW iX4 стартует на заводе в Дебрецене (Венгрия) в 2026 году. Для компании это важный этап: именно здесь планируется выпуск новых электромобилей на платформе Neue Klasse, которая станет основой для целого поколения моделей. Инженеры обещают не только увеличенный запас хода, но и совершенно новый подход к эргономике и цифровым технологиям в салоне.
Прототип iX4, прошедший зимние тесты в Швеции, уже оснащен серийными фарами и другими элементами экстерьера, что говорит о высокой степени готовности модели. Автомобиль скрыт под плотным камуфляжем, однако эксперты отмечают: его силуэт стал более стремительным, а пропорции — спортивнее. Внешне новинка напоминает концепты серии Neue Klasse, но с явным акцентом на практичность и универсальность.
Особое внимание привлекает тот факт, что, согласно официальным данным, для iX4 будут доступны две версии силовой установки. Ожидается, что базовая модификация получит задний привод и один электромотор, а топ-версия — полный привод с двумя электродвигателями. Такой подход позволит охватить сразу несколько сегментов рынка — от прагматичных покупателей до любителей динамичной езды.
Внутри iX4 произошли изменения: полностью цифровая приборная панель, минималистичный дизайн и новые материалы отделки. По слухам, BMW внедрил в модель инновационную мультимедийную систему с поддержкой голосового управления и расширенной интеграцией со смартфонами. Кроме того, инженеры обещают улучшенную шумоизоляцию и более просторный салон по сравнению с нынешним X4.
Эксперты отмечают, что отказ от платформы CLAR и переход на Neue Klasse позволят снизить вес автомобиля и повысить эффективность батареи. Это особенно важно на фоне ужесточения экологических стандартов в Европе и растущей конкуренции со стороны китайских производителей электрокаров. BMW, стремясь удержать лидерские позиции, делает ставку на технологичность и премиальный пользовательский опыт.
Пока точные характеристики батареи и запас хода держатся в секрете, но инсайдеры уверяют: iX4 сможет проезжать более 500 километров на одном заряде. Также ожидаются поддержка быстрой зарядки и широкий набор электронных ассистентов, включая функцию полуавтоматического вождения на трассе.
Появление iX4 на рынке может стать переломным моментом для всего сегмента среднеразмерных кроссоверов. BMW не просто обновляет модель, а фактически переосмысливает ее, делая упор на электрификацию и цифровые технологии. Остается только дождаться официальной премьеры, чтобы узнать, насколько амбициозные планы компании совпадут с реальностью.
