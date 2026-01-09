Встречаем iX4 — электрический купе-кроссовер BMW нового поколения

9 января 2026, 17:09
BMW готовит электрический iX4: преемник X4 с новым дизайном и мощной версией M
BMW готовит к выпуску iX4 - полностью электрический купе-кроссовер, который заменит X4. Ожидается несколько вариантов силовых установок, включая спортивную модификацию M. Новинка дебютирует в конце 2026 года. Дизайн обещает быть ярким и узнаваемым. Подробности о платформе и производстве уже известны.
BMW X4, завершивший свою историю с ДВС в 2025 году, получит преемника в новом качестве. Уже в конце 2026 года баварцы представят полностью электрический iX4, который станет второй моделью в линейке купе-кроссоверов после iX2. Автомобиль будет построен на перспективной платформе Neue Klasse, дебютировавшей на iX3.
Внешность iX4 выделяет характерная покатая линия крыши, делающая его динамичнее iX3. Дизайн сочетает черты прежнего X4 со светодиодной оптикой Neue Klasse. Колесная база, как ожидается, останется на уровне iX3 (2897 мм). В прототипах заметны выдвижные дверные ручки и стильные диски.
BMW подготовит как обычные версии (индекс NA7), так и заряженную модификацию от подразделения M (индекс ZA7). Ожидается, что iX4 M получит мощные электромоторы и продвинутую настройку шасси. Мощность топовых серийных версий будет существенной, но не экстремальной: к примеру, модификация xDrive 50 обещает около 463 л.с. и 641 Н·м крутящего момента.
Производство iX4 будет налажено исключительно на заводе BMW в Дебрецене (Венгрия). Модель получит несколько вариантов батарей и силовых установок, при этом инженеры сделали ставку на двухмоторный полный привод для обеспечения динамики, соответствующей премиальному статусу.
Появление iX4 — стратегический шаг BMW, нацеленный на клиентов, ценящих драйв и эмоции, но готовых перейти на электротягу. Сочетание узнаваемого купеобразного силуэта, современных технологий и высокой производительности может привлечь даже самых требовательных поклонников марки.
