BMW iX4 сменит X4: электрокроссовер против конкурентов – стоит ли ждать революцию

26 ноября 2025, 07:53
BMW готовит электрический iX4 вместо X4: что изменится для поклонников марки
BMW завершает выпуск X4 после двух поколений. Но марка не уходит из сегмента купе-кроссоверов. На смену приходит полностью электрический iX4. Как изменится конкуренция с Audi и Mercedes? Подробности о будущем модели и ожиданиях рынка – в нашем материале.
BMW официально завершает производство X4, который за два поколения стал узнаваемым игроком среди премиальных купе-кроссоверов. Однако уход модели не означает, что баварский бренд отказывается от борьбы с такими соперниками, как Audi Q5 Sportback и Mercedes GLC Coupe. Наоборот, компания готовит принципиально новую замену – полностью электрический iX4.
Переход к электромобилям для BMW – не просто дань моде, а стратегический шаг. В последние годы спрос на электрические кроссоверы стабильно растет, и производитель стремится не только сохранить, но и укрепить свои позиции в этом сегменте. По информации зарубежных СМИ, новый iX4 будет построен на современной платформе Neue Klasse, которая уже зарекомендовала себя в других электромобилях марки.
Ожидается, что дизайн новинки сохранит узнаваемые черты X4, но получит более динамичные линии и улучшенную аэродинамику. Внутри iX4 предложит полностью цифровую приборную панель, расширенные возможности мультимедиа и новые системы помощи водителю. Особое внимание уделят запасу хода и быстрой зарядке – эти параметры станут ключевыми для покупателей, выбирающих между электрокроссоверами разных брендов.
Пока официальные характеристики держатся в секрете, но эксперты прогнозируют, что iX4 сможет предложить запас хода не менее 500 километров на одной зарядке. Также ожидается несколько вариантов мощности, чтобы удовлетворить как любителей динамичной езды, так и тех, кто ценит экономичность. BMW делает ставку на то, что iX4 станет достойной альтернативой не только уходящему X4, но и основным конкурентам в классе.
Появление iX4 на рынке может изменить расстановку сил среди премиальных купе-кроссоверов. Поклонники марки с нетерпением ждут официальной премьеры, чтобы оценить, насколько новинка оправдает ожидания и сможет ли стать новым бестселлером BMW в эпоху электромобилей.
