BMW iX7 и Alpina iX7 100: дизайн, технологии и битва с Mercedes-Maybach в премиум-сегменте

23 июля 2026, 07:45
BMW готовит электрический iX7 и Alpina iX7 100: первые подробности и рендеры
BMW готовит электрический iX7 и Alpina iX7 100: первые подробности и рендеры
BMW готовит к выпуску электрический флагман iX7 и эксклюзивную версию Alpina iX7 100. Новинки обещают изменить расстановку сил в премиум-сегменте SUV, а эксперты уже обсуждают, как эти модели повлияют на рынок и конкуренцию с Mercedes-Maybach.
Премиальный сегмент внедорожников вступает в новый этап конкурентной борьбы: Mercedes-Benz активно обновляет свои модели, тогда как BMW готовит ответ в виде электрического iX7 и лимитированной версии Alpina iX7 100. Как сообщает TopElectricSUV, баварский концерн не форсирует радикальные перемены, делая ставку на эволюцию проверенных решений и точечное внедрение новых технологий.
На данный момент BMW X7 остается единственным полноразмерным трехрядным внедорожником марки, его производство продолжается на заводе в Спартанбурге, при этом ожидается появление новых модификаций, включая полностью электрическую версию iX7, которая, вероятно, будет построена на базе существующего X7, а не на новой архитектуре Neue Klasse.
Судя по рендерам, внешность будущего iX7 будет перекликаться с обновленной 7 Series и седаном i7: узнаваемая решетка-радиатор, вертикальные раздельные фары, тонкие светодиодные ДХО и массивные 23-дюймовые диски, а в салоне появится система BMW Panoramic Vision с поворотным дисплеем для пассажира, при этом общее оформление выдержано в духе последних флагманских седанов бренда.
Особое внимание уделяется версии Alpina iX7 100, которая может стать прямым ответом BMW на Mercedes-Maybach GLS 680: эксклюзивные элементы отделки, уникальные настройки подвески и расширенный список опций позволяют этой модификации конкурировать с традиционными роскошными внедорожниками, и эксперты отмечают, что подобная стратегия уже применялась концерном в случае с лимитированными сериями.
При этом BMW не спешит полностью переходить на архитектуру Neue Klasse для всей линейки — часть новинок получает лишь обновленный дизайн при сохранении прежней технической базы, что позволяет снизить затраты и быстрее реагировать на рыночные запросы. Аналогичная стратегия наблюдается и у других премиальных брендов, что подтверждает актуальность гибридных решений в последние годы.
Выпуск BMW iX7 и Alpina iX7 100 способен изменить баланс сил в сегменте премиальных электрических внедорожников. Для российского рынка это особенно актуально, поскольку спрос на крупные внедорожники стабильно высок, а интерес к электромобилям растет, несмотря на инфраструктурные ограничения. Окончательные характеристики и цены будут объявлены ближе к официальному анонсу, однако уже сейчас ясно, что BMW готовит серьезный конкурентный вызов.
BMW активно расширяет линейку электромобилей, но не отказывается от традиционных силовых установок, создавая условия для плавного перехода клиентов на новые технологии. Похожий подход к сочетанию инноваций и практичности недавно обсуждался в материале об электробайке Olto, объединяющем преимущества скутера и велосипеда в обзоре Olto от Infinite Machine .
Похожие материалы БМВ, Альпина, Ауди
-
30.04.2026, 19:57
BMW готовит iX5: первые фото электрокроссовера 2027 года на тестах в Нюрбургринге
BMW выводит на тесты сразу две версии нового X5 - электрическую и классическую. Модель 2027 года удивит не только внешностью, но и выбором силовых установок, включая водород. Почему это важно для рынка и какие перемены ждут водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.04.2026, 04:15
BMW прекращает продажи iX в США: падение спроса и смена стратегии
BMW завершает продажи своего электрического кроссовера iX в США после четырех лет на рынке. Решение связано с резким снижением спроса и подготовкой к запуску новой линейки электромобилей. Как изменится стратегия бренда и что ждет поклонников марки - в материале.Читать далее
-
03.03.2026, 04:56
BMW готовит электрический iX4: первые фото серийных фар и подтверждение двух версий
BMW меняет стратегию: вместо привычного X4 на платформе CLAR в 2027 году появится полностью электрический iX4. Прототип уже проходит испытания с серийными деталями, а производитель подтвердил две версии силовой установки. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
24.09.2025, 05:06
BMW iX7 2028 года впервые замечен на тестах без камуфляжа
В Сети появились свежие фото загадочного BMW. Автомобиль проходит испытания на дорогах. Подробности о новинке держатся в секрете. Эксперты гадают о характеристиках модели.Читать далее
-
15.06.2023, 08:33
BMW отзывает кроссоверы из-за непреднамеренного ускорения
Компания BMW объявила об отзыве более 10 000 кроссоверов BMW iX, выпущенных за последние два года. Причиной стала ошибка адаптивного круиз-контроля, которая может приводить к непреднамеренному ускорению (почти как у Tesla).Читать далее
-
06.03.2023, 00:05
5 самых доступных электрических кроссоверов в России
Электрокары в нашей стране приживаются с трудом. Но если раньше дилеры продавали только модели премиального сегмента, то в последнее время на рынке стали появляться относительно бюджетные электромобили.Читать далее
-
19.12.2022, 16:48
Битва продвинутых «немцев». Кто дороже: Mercedes-Benz EQE или BMW iX?
В гамме электрических новинок Mercedes-Benz вcедорожник EQE располагается между EQC и большим EQS. Это 100% электрический эквивалент широко известного GLE длиной 4,86 метра, немного отодвинутый от последнего. Читать далее
-
15.08.2022, 00:16
В новом BMW X5 будет немного от Toyota
Работу над новым поколением легендарного кроссовера баварские специалисты ведут совместно с инженерами Toyota. Начало серийного производства новинки запланировано на 2025 год.Читать далее
-
10.02.2022, 07:48
Арнольд Шварценеггер снялся в рекламе BMW
Компания BMW специально для трансляции Суперкубка сняла минутный рекламный ролик со звездным составом актеров. Арнольд Шварценеггер появится в роли греческого бога Зевса, а его супругу Геру сыграет Сальма Хайек.Читать далее
-
09.01.2022, 14:30
Новинки немецкого автопрома на российском рынке в 2022 году
Четыре немецких бренда в 2022 году привезут в Россию 11 новеньких моделей. И большинство из них электромобили. Немецкое качество в нашей стране давно считается почти эталонным, так что расширение модельного ряда оценят многие.Читать далее
Похожие материалы БМВ, Альпина, Ауди
-
30.04.2026, 19:57
BMW готовит iX5: первые фото электрокроссовера 2027 года на тестах в Нюрбургринге
BMW выводит на тесты сразу две версии нового X5 - электрическую и классическую. Модель 2027 года удивит не только внешностью, но и выбором силовых установок, включая водород. Почему это важно для рынка и какие перемены ждут водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.04.2026, 04:15
BMW прекращает продажи iX в США: падение спроса и смена стратегии
BMW завершает продажи своего электрического кроссовера iX в США после четырех лет на рынке. Решение связано с резким снижением спроса и подготовкой к запуску новой линейки электромобилей. Как изменится стратегия бренда и что ждет поклонников марки - в материале.Читать далее
-
03.03.2026, 04:56
BMW готовит электрический iX4: первые фото серийных фар и подтверждение двух версий
BMW меняет стратегию: вместо привычного X4 на платформе CLAR в 2027 году появится полностью электрический iX4. Прототип уже проходит испытания с серийными деталями, а производитель подтвердил две версии силовой установки. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
24.09.2025, 05:06
BMW iX7 2028 года впервые замечен на тестах без камуфляжа
В Сети появились свежие фото загадочного BMW. Автомобиль проходит испытания на дорогах. Подробности о новинке держатся в секрете. Эксперты гадают о характеристиках модели.Читать далее
-
15.06.2023, 08:33
BMW отзывает кроссоверы из-за непреднамеренного ускорения
Компания BMW объявила об отзыве более 10 000 кроссоверов BMW iX, выпущенных за последние два года. Причиной стала ошибка адаптивного круиз-контроля, которая может приводить к непреднамеренному ускорению (почти как у Tesla).Читать далее
-
06.03.2023, 00:05
5 самых доступных электрических кроссоверов в России
Электрокары в нашей стране приживаются с трудом. Но если раньше дилеры продавали только модели премиального сегмента, то в последнее время на рынке стали появляться относительно бюджетные электромобили.Читать далее
-
19.12.2022, 16:48
Битва продвинутых «немцев». Кто дороже: Mercedes-Benz EQE или BMW iX?
В гамме электрических новинок Mercedes-Benz вcедорожник EQE располагается между EQC и большим EQS. Это 100% электрический эквивалент широко известного GLE длиной 4,86 метра, немного отодвинутый от последнего. Читать далее
-
15.08.2022, 00:16
В новом BMW X5 будет немного от Toyota
Работу над новым поколением легендарного кроссовера баварские специалисты ведут совместно с инженерами Toyota. Начало серийного производства новинки запланировано на 2025 год.Читать далее
-
10.02.2022, 07:48
Арнольд Шварценеггер снялся в рекламе BMW
Компания BMW специально для трансляции Суперкубка сняла минутный рекламный ролик со звездным составом актеров. Арнольд Шварценеггер появится в роли греческого бога Зевса, а его супругу Геру сыграет Сальма Хайек.Читать далее
-
09.01.2022, 14:30
Новинки немецкого автопрома на российском рынке в 2022 году
Четыре немецких бренда в 2022 году привезут в Россию 11 новеньких моделей. И большинство из них электромобили. Немецкое качество в нашей стране давно считается почти эталонным, так что расширение модельного ряда оценят многие.Читать далее