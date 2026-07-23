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Автор: Мария Степанова

23 июля 2026, 07:45

BMW готовит электрический iX7 и Alpina iX7 100: первые подробности и рендеры

BMW готовит электрический iX7 и Alpina iX7 100: первые подробности и рендеры

BMW iX7 и Alpina iX7 100: дизайн, технологии и битва с Mercedes-Maybach в премиум-сегменте

BMW готовит электрический iX7 и Alpina iX7 100: первые подробности и рендеры

BMW готовит к выпуску электрический флагман iX7 и эксклюзивную версию Alpina iX7 100. Новинки обещают изменить расстановку сил в премиум-сегменте SUV, а эксперты уже обсуждают, как эти модели повлияют на рынок и конкуренцию с Mercedes-Maybach.

BMW готовит к выпуску электрический флагман iX7 и эксклюзивную версию Alpina iX7 100. Новинки обещают изменить расстановку сил в премиум-сегменте SUV, а эксперты уже обсуждают, как эти модели повлияют на рынок и конкуренцию с Mercedes-Maybach.

Премиальный сегмент внедорожников вступает в новый этап конкурентной борьбы: Mercedes-Benz активно обновляет свои модели, тогда как BMW готовит ответ в виде электрического iX7 и лимитированной версии Alpina iX7 100. Как сообщает TopElectricSUV, баварский концерн не форсирует радикальные перемены, делая ставку на эволюцию проверенных решений и точечное внедрение новых технологий.

На данный момент BMW X7 остается единственным полноразмерным трехрядным внедорожником марки, его производство продолжается на заводе в Спартанбурге, при этом ожидается появление новых модификаций, включая полностью электрическую версию iX7, которая, вероятно, будет построена на базе существующего X7, а не на новой архитектуре Neue Klasse.

Судя по рендерам, внешность будущего iX7 будет перекликаться с обновленной 7 Series и седаном i7: узнаваемая решетка-радиатор, вертикальные раздельные фары, тонкие светодиодные ДХО и массивные 23-дюймовые диски, а в салоне появится система BMW Panoramic Vision с поворотным дисплеем для пассажира, при этом общее оформление выдержано в духе последних флагманских седанов бренда.

Особое внимание уделяется версии Alpina iX7 100, которая может стать прямым ответом BMW на Mercedes-Maybach GLS 680: эксклюзивные элементы отделки, уникальные настройки подвески и расширенный список опций позволяют этой модификации конкурировать с традиционными роскошными внедорожниками, и эксперты отмечают, что подобная стратегия уже применялась концерном в случае с лимитированными сериями.

При этом BMW не спешит полностью переходить на архитектуру Neue Klasse для всей линейки — часть новинок получает лишь обновленный дизайн при сохранении прежней технической базы, что позволяет снизить затраты и быстрее реагировать на рыночные запросы. Аналогичная стратегия наблюдается и у других премиальных брендов, что подтверждает актуальность гибридных решений в последние годы.

Выпуск BMW iX7 и Alpina iX7 100 способен изменить баланс сил в сегменте премиальных электрических внедорожников. Для российского рынка это особенно актуально, поскольку спрос на крупные внедорожники стабильно высок, а интерес к электромобилям растет, несмотря на инфраструктурные ограничения. Окончательные характеристики и цены будут объявлены ближе к официальному анонсу, однако уже сейчас ясно, что BMW готовит серьезный конкурентный вызов.

BMW активно расширяет линейку электромобилей, но не отказывается от традиционных силовых установок, создавая условия для плавного перехода клиентов на новые технологии. Похожий подход к сочетанию инноваций и практичности недавно обсуждался в материале об электробайке Olto, объединяющем преимущества скутера и велосипеда в обзоре Olto от Infinite Machine .

Упомянутые модели: BMW iX (от 8 500 000 Р)
Упомянутые марки: BMW, Alpina, Audi
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