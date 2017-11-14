14 ноября 2017, 18:12

BMW готовит i8 с откидным верхом

Гибридный суперкар BMW i8 получит модификацию с откидным верхом. Новинку представят общественности на автосалоне в Лос-Анджелесе, который начнет свою работу 1 декабря.
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BMW i8
Выпускается с 2015 г.
Новый 10 040 000 Р
Информации о готовящемся автомобиле пока что мало. Известно, что i8 получит мягкую крышу При этом никакой информации о механизме складывания верха немецкий автопроизводитель не привел.

Также сообщается, что расход топлива родстера составит 2 л/100 км пути в смешанном цикле. Это на 0,1 литра меньше, чем у купе. Правда, какой мотор обеспечит такой показатель – не уточняется. Все подробности о машине станут известны в рамках официального дебюта.

В настоящий момент уже осуществляется сборка гибридного родстера. Выход его на европейский авторынок запланирован на лето следующего года.

Дизайн и тюнинг БМВ и8, ай8

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BMW готовит i8 с откидным верхом
{{model_6157}} Информации о готовящемся автомобиле пока что мало. Известно, что i8 получит мягкую крышу При этом никакой информации о механизме складывания верха немецкий автопроизводитель не привел.Также сообщается, что расход топлива родстера составит 2 л/100 км пути в смешанном цикле. Это на 0,1 литра меньше, чем у купе. Правда, какой мотор обеспечит такой показатель – не уточняется. Все подробности о машине станут известны в рамках официального дебюта.В настоящий момент уже осуществляется сборка гибридного родстера. Выход его на европейский авторынок запланирован на лето следующего года.
2017-11-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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